Preocupación por el estado de salud de Cristina Pedroche tras caérsele el pelo: "Ni dos meses de posparto llevo ya"

Los seguidores de Cristina Pedroche están preocupados por su estado de salud tras mostrar unas imágenes donde muestra cómo se le ha caído el pelo: "Ni dos meses de posparto llevo ya".

Y es que la presentadora ha publicado una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde muestra una mata de pelo que se supone que es suyo. Junto a la imagen acompaña el texto: "Pues el efluvio telógeno ya está aquí de nuevo. Ni dos meses de posparto llevo y ya se me empieza a caer el pelo. Esta vez no me lo tomo "tan mal" porque sé que luego vuelve a crecer y que es pelo que no se cayó durante el embarazo, pero aún así si tenéis recomendaciones las recibiré encantada".

Publicación de Cristina Pedroche. / Instagram de Cristina Pedroche @cristipedroche

Cristina Pedroche comenzó su andadura profesional en el mundo del modelaje, tras unirse a una reconocida agencia de modelos y actores. En sus primeros años, participó en campañas publicitarias para marcas destacadas como Movistar y Tampax, además de aparecer en catálogos y revistas de prestigio. También tuvo pequeños papeles en series como Yo soy Bea y Sin tetas no hay paraíso en 2009. Ese mismo año marcó su primer paso hacia la televisión como reportera en el canal especializado en videojuegos EATV, de Electronic Arts.

El salto a la fama

El verdadero punto de inflexión en su carrera llegó en 2010, cuando se incorporó al programa Sé lo que hicisteis... de La Sexta, reemplazando a Pilar Rubio como reportera. Su participación se extendió hasta la finalización del espacio en 2011. A partir de ahí, su presencia en televisión fue constante: se unió a Otra Movida en Neox (2011-2012), donde siguió consolidando su imagen como una figura mediática carismática y cercana, acaparando incluso portadas de revistas como FHM y Primera Línea.

Radio, redes sociales y consolidación en televisión

En 2012, Pedroche dio el salto a la radio con Yu: no te pierdas nada, dirigido por Dani Mateo en Los 40 Principales, y más tarde participó en Anda Ya, también en la misma emisora. Su actividad en redes sociales también fue destacada: en 2013 se convirtió en la primera mujer española en alcanzar un millón de seguidores en Twitter.

Ese mismo año regresó a La Sexta para formar parte del elenco de Zapeando, el programa de sobremesa conducido por Frank Blanco, donde se mantuvo como una de las colaboradoras más populares.

Apariciones en series y nuevos retos

En 2014, Pedroche tuvo breves pero sonadas apariciones en series como La que se avecina, Aída y Águila Roja. Además, condujo los Neox Fan Awards y colaboró en Los viernes al show en Antena 3.

El cierre de ese año marcó un hito en su carrera con la firma de un contrato de larga duración con el grupo Atresmedia. Fue precisamente en diciembre de 2014 cuando presentó por primera vez las campanadas de fin de año junto a Alberto Chicote, luciendo un vestido transparente que generó un gran revuelo mediático.