Esta es la publicación en redes sociales que ha sido denunciada por Paz Padilla: "Estoy super sana"

Paz Padilla ha tenido que salir en redes a denunciar una publicación que se ha hecho sobre ella en las redes sociales: "Estoy super sana".

Y es que en la citada publicación anuncian que la presentadora "acaba de ser hospitalizada de urgencias, tiene canc.." dando a entender que Paz Padilla podría tener cáncer. No solo eso, lo ilustran con una imagen de una persona en una cama de hospital con la cara de la presentadora.

Publicación. / Instagram

Ante lo ocurrido, Paz ha hecho una story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde lo desmiente. "Esto es mentira, estoy super sana", comenta.

Paz Padilla dio sus primeros pasos en la televisión en 1994 gracias al programa Genio y figura de Antena 3, donde destacó por su talento humorístico. Este espacio fue una verdadera plataforma de lanzamiento para ella, que también presentó programas como Inocente, inocente en canales autonómicos. En 1997 regresó a la televisión nacional como colaboradora de Crónicas Marcianas en Telecinco, donde permaneció durante varios años. Sin embargo, su etapa más larga y reconocida fue en Sálvame, programa en el que participó desde su inicio en 2009 hasta el año pasado.

Además de su faceta como presentadora, Paz Padilla ha desarrollado una carrera como actriz tanto en televisión como en teatro. Alcanzó el éxito con series como ¡Ala..Dina! y Mis adorables vecinos, y más recientemente interpretó a Chusa en la popular serie La que se avecina.

No obstante, a pesar de su extensa trayectoria, un conflicto terminó afectando su relación con Telecinco. Tras una intensa discusión con Belén Esteban sobre el coronavirus, Paz Padilla abandonó el programa en pleno directo sin ofrecer explicaciones, lo que derivó en su despido inmediato por parte de la cadena. La presentadora recurrió esta decisión ante la justicia, que falló a su favor y le permitió regresar a Telecinco para liderar nuevos proyectos.

Regreso

Su primer intento tras el regreso fue Déjate Querer, que no logró el éxito esperado. Finalmente, tras no conseguir consolidarse en la cadena, Paz Padilla decidió romper su relación con Mediaset.