Rosalía reaparece y sorprende como nueva imagen de Calvin Klein: sensualidad, lencería y una canción inédita

Rosalía se ha convertido en la nueva protagonista de la campaña de ropa interior de Calvin Klein para la temporada otoño 2025. Las imágenes que llevan la firma de Carlijn Jacobs, destacan por fusionar sensualidad audaz y estética surrealista. En ellas, la cantante aparece con prendas icónicas de la marca acompañada de una serpiente albina, símbolo visual de su fuerza y estilo característico.

“De Madrugá”: la canción inédita que suena en la campaña

Lo que más ha sorprendido ha sido la inclusión de un tema inédito titulado “De Madrugá”, perteneciente a la era de "El mal querer" y presentada en fragmentos durante su gira de 2019, pero nunca difundida de forma oficial. Ahora, su melodía acompaña la campaña como banda sonora íntima y evocadora.

Una colección cápsula accesible

La colaboración también incluye una colección cápsula con prendas básicas, ropa interior y denim, disponibles por menos de 100€, reflejando la estética de comodidad y sensualidad que la artista defiende. Los precios parten de 24,90€ para las braguitas clásicas y llegan hasta 44,90€ para los tops, con líneas como “Icon Cotton Modal” y “Heritage Cotton” que combinan modernidad y estilo retro.

Un símbolo de ciclo cerrado y evolución artística

Rosalía ha declarado que Calvin Klein ha sido “un básico en mi armario durante más de 15 años” y describió esta campaña como “un momento de cierre de ciclo”. La colaboración afianza su influencia tanto en la moda como en la música, consolidándola como un referente cultural global.

Transición hacia nuevo álbum: ¿qué se viene musicalmente?

Esta campaña alimenta las especulaciones sobre su esperada próxima etapa creativa. Rosalía ha confirmado que lanzará su cuarto disco en 2025, prometiendo un estilo más introspectivo. Aunque todavía se desconozca si "De Madrugá" formará parte del álbum o si solo se trata de la banda sonora de la campaña, la aparición del tema puede verse como un indicio del tono melancólico y personal que podría imperar en este nuevo trabajo.

La evolución de una artista multifacética

Desde su trayectoria en la música hasta su creciente legado en la moda y pasando por su faceta de actriz, Rosalía continúa expandiendo su universo artístico. Esta campaña con Calvin Klein refuerza su versatilidad y su capacidad para redefinir límites culturales, confirmando su estatus como icono de su generación.