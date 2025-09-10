Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rosalía reaparece y sorprende como nueva imagen de Calvin Klein: sensualidad, lencería y una canción inédita

La artista será la nueva imagen de la colección otoño 2025 de la firma, protagonizando una campaña con estética surrealista, una colección cápsula asequible y un tema que ve la luz oficialmente, “De Madrugá”

Rosalía en la gala de los 40 principales 2022.

Rosalía en la gala de los 40 principales 2022. / EFE

Demi Taneva

Rosalía se ha convertido en la nueva protagonista de la campaña de ropa interior de Calvin Klein para la temporada otoño 2025. Las imágenes que llevan la firma de Carlijn Jacobs, destacan por fusionar sensualidad audaz y estética surrealista. En ellas, la cantante aparece con prendas icónicas de la marca acompañada de una serpiente albina, símbolo visual de su fuerza y estilo característico.

“De Madrugá”: la canción inédita que suena en la campaña

Lo que más ha sorprendido ha sido la inclusión de un tema inédito titulado “De Madrugá”, perteneciente a la era de "El mal querer" y presentada en fragmentos durante su gira de 2019, pero nunca difundida de forma oficial. Ahora, su melodía acompaña la campaña como banda sonora íntima y evocadora.

Una colección cápsula accesible

La colaboración también incluye una colección cápsula con prendas básicas, ropa interior y denim, disponibles por menos de 100€, reflejando la estética de comodidad y sensualidad que la artista defiende. Los precios parten de 24,90€ para las braguitas clásicas y llegan hasta 44,90€ para los tops, con líneas como “Icon Cotton Modal” y “Heritage Cotton” que combinan modernidad y estilo retro.

Un símbolo de ciclo cerrado y evolución artística

Rosalía ha declarado que Calvin Klein ha sido “un básico en mi armario durante más de 15 años” y describió esta campaña como “un momento de cierre de ciclo”. La colaboración afianza su influencia tanto en la moda como en la música, consolidándola como un referente cultural global.

Transición hacia nuevo álbum: ¿qué se viene musicalmente?

Esta campaña alimenta las especulaciones sobre su esperada próxima etapa creativa. Rosalía ha confirmado que lanzará su cuarto disco en 2025, prometiendo un estilo más introspectivo. Aunque todavía se desconozca si "De Madrugá" formará parte del álbum o si solo se trata de la banda sonora de la campaña, la aparición del tema puede verse como un indicio del tono melancólico y personal que podría imperar en este nuevo trabajo.

Noticias relacionadas y más

La evolución de una artista multifacética

Desde su trayectoria en la música hasta su creciente legado en la moda y pasando por su faceta de actriz, Rosalía continúa expandiendo su universo artístico. Esta campaña con Calvin Klein refuerza su versatilidad y su capacidad para redefinir límites culturales, confirmando su estatus como icono de su generación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
  2. Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
  3. Los Prados cotiza al alza: 1.500 euros por un ternero y 3.000 por una vaca con cría en la feria de Grado
  4. Lío en El Carbayu: el cura y el presidente de la Sociedad de Festejos se enzarzan en el acto de la patrona de Langreo por la 'okupación' del santuario
  5. Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
  6. Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
  7. Un choque en Serín colapsa la 'Y' con cuatro kilómetros de retenciones
  8. Los asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte

Desbroces en el cauce del río Güeña a su paso por Cangas de Onís

Desbroces en el cauce del río Güeña a su paso por Cangas de Onís

El emotivo reencuentro entre las hermanas Inés y Angelina Coro tras 17 años sin verse: "Mi hermana querida, juraba que esto era un sueño"

El emotivo reencuentro entre las hermanas Inés y Angelina Coro tras 17 años sin verse: "Mi hermana querida, juraba que esto era un sueño"

José María Almoguera revela la frase más especial de Carmen Borrego sobre María ‘la Jerezana’: “A tu abuela le encantaría”

José María Almoguera revela la frase más especial de Carmen Borrego sobre María ‘la Jerezana’: “A tu abuela le encantaría”

El emotivo reencuentro entre las hermanas Inés y Angelina Coro tras casi dos décadas sin poder abrazarse

El emotivo reencuentro entre las hermanas Inés y Angelina Coro tras casi dos décadas sin poder abrazarse

Pasapalabra vive su momento más romántico en el inesperado adiós de Manu: "Os merecéis un ramo de flores"

Pasapalabra vive su momento más romántico en el inesperado adiós de Manu: "Os merecéis un ramo de flores"

Langreo quiere a las palomas fuera de juego: instalará una red para evitar la entrada de las aves a la pista deportiva de Riaño, dañada por los excrementos

Langreo quiere a las palomas fuera de juego: instalará una red para evitar la entrada de las aves a la pista deportiva de Riaño, dañada por los excrementos

Ni carne, ni productos lácteos: esta es la proteína que destacan los cardiólogos para cuidar el corazón

Ni carne, ni productos lácteos: esta es la proteína que destacan los cardiólogos para cuidar el corazón

Cabaños (Langreo) celebra la fiesta de l'Alegría con corderada, música y juegos populares

Cabaños (Langreo) celebra la fiesta de l'Alegría con corderada, música y juegos populares
Tracking Pixel Contents