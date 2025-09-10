Última hora sobre el estado de salud de este conocido actor de Aquí no hay quien viva: "Hay días que pienso que mi padre no va a volver a trabajar"

Si hay un actor de Aquí no hay quien viva querido, ese es José Luis Gil, que lleva apartado del foco público desde 2021 tras sufrir un ictus isquémico cuyas secuelas aún arrastra.

Su hija Irene estuvo en Y ahora Sonsoles para informar sobre el estado de salud de su padre, señalando que "aquel día fue una auténtica pesadilla, a partir de ahí, ya nada es igual".

Ahora, "el mayor problema que tiene es la afasia" y es que el hecho de no poder comunicarse para una persona que vivía de su forma de hablar tiene que ser muy duro, más cuando se es consciente del problema que tiene.

Regreso

Pero, ¿volverá José Luis Gil a los escenarios? Pues su hija no lo tiene claro: "Hay diías que pienso que mi padre no va a volver a trabajar, pero todo es incertidumbre".