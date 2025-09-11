La hija de Terelu Campos vivió un momento de máxima tensión en el aeropuerto al regresar de un viaje con Carlo Costanzia y su bebé.

Alejandra Rubio estalla contra la prensa y lanza un demoledor comunicado: “Ser personaje público no se hereda” / El comunicado de Alejandra Rubio en Instagram

Un regreso marcado por la polémica

Alejandra Rubio volvía a Madrid tras unos días de desconexión junto a Carlo Costanzia y su hijo, pero lo que debía ser un aterrizaje tranquilo se convirtió en un auténtico estallido mediático. La nieta de María Teresa Campos perdió la paciencia cuando los reporteros intentaron grabarla mientras empujaba el carrito de su pequeño.

El enfado en plena terminal

A gritos y visiblemente alterada, Alejandra recriminó a la prensa su insistencia: “¡Crear polémica, eso es lo que queréis vosotros!”. La situación se tensó aún más cuando perdió el ascensor y tuvo que enfrentarse a las preguntas sobre el libro de memorias de Mar Flores, madre de su pareja. “Con mi hijo no. Es la ley. Decid que soy una borde como siempre”, explotaba ante las cámaras.

El comunicado que encendió las redes

Horas después, ya en casa, Alejandra utilizó sus redes sociales para aclarar su postura. En un comunicado contundente, defendió con firmeza la privacidad de su hijo: “Ser personaje público no se hereda”. Además, recordó que la justicia prohíbe captar imágenes de menores, aunque no se publiquen, una sentencia en la que quiso apoyarse para justificar su reacción.

Alejandra, entre el amor y la presión mediática

Mientras disfruta de su faceta como madre junto a Carlo Costanzia, la joven colaboradora se ve obligada a lidiar con la presión que implica pertenecer a dos de las familias más mediáticas del país: los Campos y los Flores. Un equilibrio complicado entre la vida privada y la inevitable exposición pública que, a la vista está, sigue generando titulares.