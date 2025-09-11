Alejandra Rubio estalla contra la prensa y lanza un demoledor comunicado: “Ser personaje público no se hereda”
Alejandra Rubio pierde la paciencia en el aeropuerto
La hija de Terelu Campos vivió un momento de máxima tensión en el aeropuerto al regresar de un viaje con Carlo Costanzia y su bebé.
Un regreso marcado por la polémica
Alejandra Rubio volvía a Madrid tras unos días de desconexión junto a Carlo Costanzia y su hijo, pero lo que debía ser un aterrizaje tranquilo se convirtió en un auténtico estallido mediático. La nieta de María Teresa Campos perdió la paciencia cuando los reporteros intentaron grabarla mientras empujaba el carrito de su pequeño.
El enfado en plena terminal
A gritos y visiblemente alterada, Alejandra recriminó a la prensa su insistencia: “¡Crear polémica, eso es lo que queréis vosotros!”. La situación se tensó aún más cuando perdió el ascensor y tuvo que enfrentarse a las preguntas sobre el libro de memorias de Mar Flores, madre de su pareja. “Con mi hijo no. Es la ley. Decid que soy una borde como siempre”, explotaba ante las cámaras.
El comunicado que encendió las redes
Horas después, ya en casa, Alejandra utilizó sus redes sociales para aclarar su postura. En un comunicado contundente, defendió con firmeza la privacidad de su hijo: “Ser personaje público no se hereda”. Además, recordó que la justicia prohíbe captar imágenes de menores, aunque no se publiquen, una sentencia en la que quiso apoyarse para justificar su reacción.
Alejandra, entre el amor y la presión mediática
Mientras disfruta de su faceta como madre junto a Carlo Costanzia, la joven colaboradora se ve obligada a lidiar con la presión que implica pertenecer a dos de las familias más mediáticas del país: los Campos y los Flores. Un equilibrio complicado entre la vida privada y la inevitable exposición pública que, a la vista está, sigue generando titulares.
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
- Los fumadores asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte
- Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
- La polémica fiesta de El Carbayu: el alcalde de Langreo censura las críticas 'fuera de lugar' del presidente de la sociedad de festejos
- Un barco de suministros atraca en el Muelle de Gijón para evitar consignatario y levanta las críticas
- Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
- Detenido un aficionado del Oviedo por emitir y escenificar gestos racistas, imitando a un mono, en el partido contra el Real Madrid