Alessandro Lequio estalla contra Mar Flores y lanza un comunicado demoledor: “Casposa la mujer que sueña con que un hombre le compre una casa”

El colaborador responde con dureza tras el lanzamiento de las memorias de su ex, Mar en calma, y deja clara su postura en redes.

Un mensaje incendiario en Instagram

Alessandro Lequio no ha querido quedarse callado en plena tormenta mediática. Horas después del lanzamiento de las memorias de Mar Flores, el colaborador publicó un duro comunicado en su perfil de Instagram que rápidamente corrió como la pólvora entre sus seguidores y los medios.

“Casposa la mujer que sueña con que un hombre le compre una casa… casposa la España en la que la mujer nunca abre la cartera… casposa la mujer que piensa que por ser guapa lo tiene todo dado… y como esto mucho más”, escribió, dejando claro que su mensaje iba cargado de intenciones.

Una indirecta que apunta a Mar Flores

Las palabras de Lequio no tardaron en interpretarse como una respuesta directa a su ex. Y aunque él no la menciona, la referencia es evidente. Especialmente cuando remata su texto con una frase contundente: “Cuando alguien dice ‘mi verdad’ nos está anunciando que va a contar un cuento porque verdad solo hay una. Luego hay versiones y deformaciones de esa verdad”.

Un dardo que parece apuntar al discurso de Mar Flores en la revista ¡Hola!, donde aseguraba: “Esta es mi historia, la verdad. Como reaccionen los demás, no es mi competencia”.

Explosión también en el plató

Lequio no solo usó sus redes. El mismo día del lanzamiento del libro acudió a Vamos a ver, donde explotó en plena tertulia sobre el tema. Allí, frente a Patricia Pardo y el resto de colaboradores, dejó claro que no estaba dispuesto a aceptar la versión de Mar sin dar la suya propia.

Una guerra mediática abierta

Lo que parecía un lanzamiento editorial cargado de nostalgia se ha convertido en un nuevo campo de batalla mediática. El intercambio de mensajes entre Mar Flores y Alessandro Lequio promete dar mucho que hablar en los próximos días, reavivando viejas heridas y dejando claro que, aunque el tiempo pase, algunos conflictos nunca terminan de cerrarse.