Anita Matamoros preocupa a sus seguidores con un inesperado problema de salud: “Me he despertado sin poder moverme”
La hija de Kiko Matamoros confiesa que debe mantener reposo absoluto
Anita Matamoros ha vuelto a demostrar que comparte con sinceridad tanto los momentos dulces como los amargos de su vida. En esta ocasión, la hija de Kiko Matamoros y Makoke ha hecho saltar las alarmas entre sus más de 600 mil seguidores al confesar que se despertó “sin poder moverse”.
La joven explicó que la causa es una hernia cervical que ya le había dado problemas en el pasado y que ahora ha reaparecido con más fuerza. “El sábado me empezó a doler mucho y hoy ya no puedo ni incorporarme sola”, relató desde su cama, visiblemente afectada.
Por suerte, los médicos actuaron con rapidez y Anita recibió tratamiento inmediato: un cóctel de analgésicos, relajantes musculares y antiinflamatorios que, según sus palabras, espera que le devuelvan la movilidad cuanto antes. “Soy la peor paciente del mundo. Odio estar en reposo, lo odio muchísimo”, confesó entre la frustración y el humor que siempre la caracteriza.
En este parón obligado, la influencer no está sola. Su novio Johnny ha decidido quedarse a su lado para cuidarla, entrenando en casa y acompañándola durante las largas horas de reposo. Una prueba más de la complicidad y apoyo que existe en la pareja.
Anita, siempre activa en redes y volcada en sus proyectos profesionales, se enfrenta ahora a un obligado descanso que la tiene “tiesa como un Ent”, en referencia a los personajes de El Señor de los Anillos. Una confesión que, a pesar de la seriedad del problema, ha arrancado sonrisas a sus seguidores, quienes le han mandado mensajes de cariño y apoyo en este delicado momento.
