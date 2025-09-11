Anita Matamoros ha vuelto a demostrar que comparte con sinceridad tanto los momentos dulces como los amargos de su vida. En esta ocasión, la hija de Kiko Matamoros y Makoke ha hecho saltar las alarmas entre sus más de 600 mil seguidores al confesar que se despertó “sin poder moverse”.

Anita Matamoros preocupa a sus seguidores con un inesperado problema de salud: “Me he despertado sin poder moverme” / Anita Matamoros en instagram

La joven explicó que la causa es una hernia cervical que ya le había dado problemas en el pasado y que ahora ha reaparecido con más fuerza. “El sábado me empezó a doler mucho y hoy ya no puedo ni incorporarme sola”, relató desde su cama, visiblemente afectada.

Por suerte, los médicos actuaron con rapidez y Anita recibió tratamiento inmediato: un cóctel de analgésicos, relajantes musculares y antiinflamatorios que, según sus palabras, espera que le devuelvan la movilidad cuanto antes. “Soy la peor paciente del mundo. Odio estar en reposo, lo odio muchísimo”, confesó entre la frustración y el humor que siempre la caracteriza.

En este parón obligado, la influencer no está sola. Su novio Johnny ha decidido quedarse a su lado para cuidarla, entrenando en casa y acompañándola durante las largas horas de reposo. Una prueba más de la complicidad y apoyo que existe en la pareja.

Anita, siempre activa en redes y volcada en sus proyectos profesionales, se enfrenta ahora a un obligado descanso que la tiene “tiesa como un Ent”, en referencia a los personajes de El Señor de los Anillos. Una confesión que, a pesar de la seriedad del problema, ha arrancado sonrisas a sus seguidores, quienes le han mandado mensajes de cariño y apoyo en este delicado momento.