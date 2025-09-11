La amistad entre Belén Esteban y Anabel Pantoja sigue siendo una de las más sólidas del panorama televisivo. Esta semana, ambas han vuelto a encontrarse en Madrid tras la mudanza temporal de la influencer a la capital para participar en Bailando con las estrellas. Un momento muy especial que también contó con la presencia de Merchi, madre de Anabel, y la pequeña Alma, con quienes la “princesa del pueblo” se lleva a las mil maravillas.

Belén Esteban se reencuentra con Merchi y Anabel Pantoja tras su mudanza a Madrid: “No puedo estar más feliz” / Anabel Pantoja en Instagram

“No puedo estar más feliz con mi niña y @merchibega y mi @anabelpantoja00”, escribió Belén en sus redes sociales, acompañando sus palabras de tiernas instantáneas con sus amigas y la hija de Anabel.

Las cuatro disfrutaron de una comida en el centro de Madrid en la que no faltaron chuletillas de lechal, huevos rotos, almejas y arroz, un festín que ambas compartieron con sus seguidores en Instagram. “Me voy a comer un manjar que son chuletitas de lechal. Se comen con la mano. Va por vosotros”, decía Belén, con su característico sentido del humor, mientras daba un bocado a cámara.

Este reencuentro ha supuesto un chute de energía para Anabel, que atraviesa un momento muy ilusionante con su regreso a la televisión. Tras convertirse en madre y pasar una temporada alejada del foco mediático, afronta ahora el reto de bailar en directo cada semana en Telecinco, un proyecto que, según ella misma confesaba, le motiva y le hace sentirse “mujer, hija y madre empoderada”.

Entre ensayos, mudanza y nuevas rutinas, la creadora de contenido encuentra en el apoyo de sus amigas y familiares la fuerza que necesita para esta etapa. Y Belén, fiel a su estilo, ya ha dejado claro que estará a su lado en cada paso del camino.