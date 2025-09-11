El exmarido de Mar Flores reacciona ante las memorias de la modelo: "Yo no sé nada"

Mar Flores y Javier Merino formaron, durante más de 18 años, uno de los matrimonios más estables del panorama nacional. Tras una década en el ojo del huracán por su vida sentimental, su dramática separación del padre de su hijo Carlo, Carlo Costanzia di Costigliole -al que denunció en varias ocasiones por maltrato-; su relación con uno de los hombres más poderosos de nuestro país, Fernando Fernández Tapias; su supuesta infidelidad al naviero con Alessandro Lequio -uno de los grandes escándalos de la época al publicar la revista 'Interviu' en su portada unas imágenes de la pareja en una cama en Roma-; y su breve pero intenso noviazgo con Cayetano Martínez de Irujo (que la duquesa de Alba nunca vio con buenos ojos y que se rompió tras hablar incluso de boda cuando salieron a la luz las fotografías de la modelo con el italiano) Mar recuperaba la ilusión y encontraba la paz que tanto tiempo llevaba buscando en el empresario madrileño en 1999.

Con Merino, dejó atrás las polémicas y se reinventó resurgiendo de sus cenizas tras haber tocado fondo -ya que meses antes de iniciar su noviazgo tuvo un intento autolítico por el que estuvo ingresada en un hospital de Madrid- y, en un discreto segundo plano, formó una familia con el dueño de la famosa sala 'Fortuny', padre de sus cuatro hijos menores: Mauro, Bruno, y los mellizos Beltrán y Darío.

En 2018, después de más de 18 años juntos, la pareja anunciaba su separación a través de un comunicado, y desde entonces es habitual ver a Javier entrando y saliendo del domicilio en el que reside Mar con sus niños, ya que su relación es cordial y aunque su historia de amor no funcionó, sí han sabido mantener su amistad.

De ahí que el empresario sea uno de los grandes protagonistas de las memorias de la modelo, 'Mar en calma', que recuerda con cariño su matrimonio y agradece a su exmarido todo lo que hizo por ella.

Este miércoles -día en el que ha salido a la venta la autobiografía-, Merino se ha reencontrado con Mar en la casa familiar y, al abandonar el lugar tras disfrutar de una cena con la modelo y sus hijos, ha preferido mantenerse al margen del revuelo que se ha creado en torno al libro de su exmujer.

Lejos de defenderla después de que Alessandro Lequio o Kiko Matamoros, la hayan tachado de "mentirosa" y de "reinventar" su propia historia para no contar la verdad a sus hijos, Javier se ha mostrado discreto y se ha desmarcado de todo lo que se está diciendo de la modelo: "No sé nada, yo no estoy enterado de nada, perdonarme que estoy hablando por teléfono".

"No he leído nada"

"No he leído nada, perdonarme. No sé absolutamente nada" ha confesado cuando le hemos preguntado si ha leído ya 'Mar en calma', dejando en el aire si Mar cuenta con su apoyo incondicional como siempre. "No sé nada, no sé nada" ha zanjado visiblemente incómodo y escudándose en su teléfono.