La hija de José Luis Gil rompe el silencio y desvela la dura realidad de su padre José Luis Gil: “A partir de ahí, ya nada es igual”

La hija del actor visitó a Sonsoles Ónega y habló con sinceridad sobre la complicada recuperación tras el ictus que lo apartó de la televisión.

Un golpe que cambió su vida para siempre

José Luis Gil, uno de los actores más queridos de la ficción española, sufrió un ictus isquémico en plena pandemia que le obligó a detener en seco su carrera profesional. El inolvidable Juan Cuesta de Aquí no hay quien viva y Enrique Pastor en La que se avecina vive desde entonces un proceso lento y lleno de incertidumbre.

El testimonio de su hija Irene

Visiblemente emocionada, Irene Gil se sentó en el plató de Y ahora Sonsoles para explicar cómo está su padre: “Se enfadó con el mundo”. La joven confesó que la afasia —la secuela más grave— dificulta que el actor pueda comunicarse, un hecho especialmente duro para alguien que siempre ha vivido de la palabra y la interpretación. “A partir de ahí, ya nada es igual”, reconoció, dejando ver la magnitud del cambio.

Entre la esperanza y el miedo

Irene no oculta que hay días en los que teme que su padre no vuelva a trabajar, aunque mantiene la esperanza de que algún día pueda hacerlo. “No es que no quiera contar nada, es que yo no sé nada”, explicó, en referencia a las críticas sobre la escasa información de su estado. Cada jornada es distinta, y la recuperación requiere calma, paciencia y mucho apoyo familiar.

El cariño de compañeros y amigos

La hija del intérprete quiso agradecer el respaldo incondicional que han recibido, especialmente de los hermanos Caballero, productores de La que se avecina, que no se han separado de la familia desde el primer momento. También destacó el cariño de amigos y compañeros de profesión, que siguen pendientes de cada paso de la recuperación.

Un icono que sigue en la memoria del público

Mientras tanto, los fans continúan enviando mensajes de ánimo, recordando los inolvidables papeles de José Luis Gil y esperando con ilusión que algún día pueda regresar a los escenarios. Su nombre sigue siendo sinónimo de talento, humor y carisma, y aunque su vida haya cambiado para siempre, su legado en la televisión española permanece intacto.