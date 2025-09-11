Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Iker Casillas estalla tras la pregunta de un reportero: "Que no me grabes"

Esto es lo que ha ocurrido

Iker Casillas estalla tras la pregunta de un reportero: &quot;Que no me grabes&quot;

Iker Casillas estalla tras la pregunta de un reportero: "Que no me grabes" / RTVE

Benito Domínguez

EP

Iker Casillas vuelve a estar en el centro de la atención mediática y no por el fútbol, sino por su vida sentimental. Tras su separación de Sara Carbonero en 2021, cada aparición pública del exguardameta despierta curiosidad sobre su estado personal, un tema que sigue generando titulares.

El exfutbolista ha asistido esta semana al torneo benéfico de golf organizado por la Fundación Clínica Menorca, donde, como en otras ocasiones, la expectación no se centró únicamente en su papel deportivo o solidario, sino también en si está o no acompañado sentimentalmente. Ante la inevitable pregunta, Casillas ha sorprendido con una respuesta directa y algo incómoda: "¿Qué más da que esté soltero yo, por favor? Qué tonterías son estas".

Visiblemente enfadado, incluso ha llegado a pedir a los reporteros que dejaran de grabar: "¡Que no me grabes! Que soltero o soltero". Sus palabras reflejan la tensión entre el interés que despierta su vida privada y el deseo del exguardameta de mantenerla al margen de los focos.

Noticias relacionadas y más

Juliana Pantoja

En los últimos meses se ha relacionado a Iker con Juliana Pantoja, una psicóloga colombiana de 26 años que aseguró que mantuvieron un vínculo de tres años, aunque el exfutbolista lo niega, y también ha surgido el nombre de Isabella Ricardo Benito, una community manager que afirma ser su pareja y hasta ha hablado de boda, aunque el exjugador del Real Madrid no ha confirmado esta relación.

