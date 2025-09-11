Una invitada de Pasapalabra la lía a la hora de adivinar una canción (y acaba ganando igual)

Menuda la que se ha liado durante una de las pruebas más queridas de Pasapalabra. Y es que una de las invitados acabó liándola a la hora de adivinar una canción (y acaba ganando igual).

Estamos hablando de Esther Arroyo quien comenzó a bailar la canción que esta sonando: "Dov'e l'amore", acertándola al momento. Sin embargo, se lió un poco al decir quién era el intérprete de esta canción, ya que aseguró que era Enrique Iglesias, cuando en realidad es una canción de Cher.

Aún así, se llevó el triunfo.

Desde su estreno en el año 2000, Pasapalabra se ha consolidado como uno de los programas más emblemáticos de la televisión española. Más allá del entretenimiento, este concurso ha conseguido convertirse en un verdadero fenómeno cultural, marcando un antes y un después en la forma de concebir y disfrutar los concursos televisivos en España.

Origen y evolución de Pasapalabra

El formato nació en el Reino Unido bajo el nombre The Alphabet Game, y fue adaptado a la televisión española por Antena 3. A lo largo de los años, ha pasado por distintas cadenas, pero actualmente se emite nuevamente en Antena 3, donde continúa cosechando éxitos. Con más de 20 años en antena, el programa ha sabido mantenerse vigente gracias a un formato ágil, competitivo y estimulante.

La dinámica del concurso gira en torno a un desafío lingüístico: los participantes deben acertar palabras basándose en definiciones, siguiendo el orden del abecedario. Esta fórmula, además de entretener, tiene un componente didáctico que fomenta el uso y conocimiento del idioma español, lo que ha contribuido a su popularidad y valor educativo.

Un referente cultural

El impacto de Pasapalabra en la cultura televisiva española es incuestionable. No solo ha servido de inspiración para otros formatos similares, sino que ha logrado que muchas de sus expresiones —como el icónico “pasapalabra”— se integren en el lenguaje cotidiano como una forma de esquivar preguntas o situaciones incómodas.

El programa también ha tenido un fuerte componente social y familiar. Ha sido capaz de reunir a diferentes generaciones frente al televisor, generando momentos compartidos de entretenimiento y aprendizaje. Su éxito se debe, en gran parte, a su capacidad de conectar emocionalmente con la audiencia, mezclando tensión, conocimiento y simpatía en cada emisión.

En definitiva, Pasapalabra no solo ha entretenido durante más de dos décadas, sino que ha dejado una marca duradera en la televisión y en la cultura popular española.