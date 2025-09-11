Mar Flores conquista a sus seguidores con sus memorias: “Una etapa de éxitos y renovarse”

La modelo rompe su silencio con Mar en calma y recibe una oleada de apoyo mientras revive los capítulos más mediáticos de su vida.

Una biografía que remueve el pasado

A sus 56 años, Mar Flores ha decidido abrir en canal su vida con la publicación de Mar en calma, unas memorias que han devuelto a la actualidad algunos de los episodios más delicados de su trayectoria, como la famosa fotografía con Alessandro Lequio que marcó un antes y un después en su carrera. La modelo confiesa que lo hace por una razón muy personal: quiere que sus hijos comprendan su historia y las polémicas que la rodearon.

Los seguidores, rendidos a su valentía

Lejos de las críticas, la acogida en redes sociales ha sido más que positiva. Sus seguidores han aplaudido el gesto con mensajes como: “¡Bravo, mujer valiente!”, “Siempre luchando, digan lo que digan” o “Etapa de éxitos y renovarse”. Otros han recordado el machismo con el que la sociedad la juzgó en los años 90, mientras que una internauta le dedicaba incluso una emotiva carta en la que la definía como “madre ejemplar y luchadora, un ejemplo de autosuperación”.

El estallido de Lequio y las críticas externas

Pero no todos lo ven igual. Alessandro Lequio, uno de los nombres que aparecen en la biografía, ha respondido con un duro comunicado en el que tacha de “casposas” a las mujeres que, según él, esperan que un hombre las mantenga. Además, asegura que cuando alguien dice “mi verdad”, lo que cuenta es “un cuento”, dejando clara su oposición a la versión ofrecida por la modelo.

La versión de Mar: contar su vida sin miedo

Lejos de esconderse, Mar Flores ha defendido que por primera vez habla en primera persona, sin miedo y con el objetivo de que sus cinco hijos —fruto de sus matrimonios con Carlo Costanzia y Javier Merino— entiendan su recorrido vital. “Nunca me han preguntado, pero necesitaba que supieran lo que yo viví”, confiesa.

Con Mar en calma, Mar no solo responde a viejas polémicas, también marca un nuevo inicio en su vida, con un mensaje claro a sus seguidores: ha llegado el momento de pasar página, renovarse y brillar con fuerza propia.