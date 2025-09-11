Ya es oficial, Nicki Nicole se declara a Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

Han sido semanas de especulaciones y por fin tenemos la confirmación oficial: Lamine Yamal y Nicki Nicole están juntos. Ha sido la propia artista quien ha confirmado este miércoles, 10 de septiembre, ante los medios de comunicación que está "muy enamorada" del futbolista.

Nicki ha acudido al desfile que ha organizado la marca Desigual para presentar su nueva línea premium 'Studio' y allí, al preguntarle directamente si está enamorada del joven futbolista ha confirmado lo innegable.

"Estoy muy enamorada y muy feliz", ha confesado con una sonrisa en su rostro y, además, ha desvelado que su estancia en Barcelona está siendo muy especial: "Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente".

Salto a la fama

En 2019, saltó a la fama con el sencillo «Wapo traketero», logrando obtener millones de reproducciones en YouTube en un corto período de tiempo después de ser publicado. La canción se convirtió en un fenómeno viral, logrando ingresar a la lista «Argentina Hot 100» de Billboard. En agosto de ese mismo año terminó ganando más reconocimiento a nivel nacional e internacional con la publicación de su sesión de música junto al productor Bizarrap. En noviembre de ese año, lanzó su primer álbum de estudio Recuerdos, con canciones como «Años luz», «Shorty», «Plegarias», entre otras.

En 2020, colaboró junto con Trueno y Bizarrap en el sencillo «Mamichula», el cual conseguiría más de cuatrocientos millones de reproducciones en la plataforma YouTube. Al año siguiente, publicó su segundo álbum de estudio, Parte de mí.

En mayo del 2023, publicó su tercer álbum denominado Alma, el cual tiene colaboraciones con cantantes como Young Miko, Rels B, YSY A y Milo J. Con canciones como «Ya no», «Tienes mi alma», «Llámame», entre otras. En el mes de agosto empezó su segunda gira musical, «Nicki Nicole abre su alma», con hasta el momento nueve fechas confirmadas en el Movistar Arena de la Argentina.