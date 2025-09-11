La humorista rompe su silencio tras la difusión de un montaje que la mostraba enferma en un hospital.

Paz Padilla, víctima de un inquietante bulo con IA que la situaba en un hospital grave / Paz Padilla en Instagram

El bulo que indignó a Paz Padilla

Las redes sociales amanecieron con una imagen de la actriz en una cama de hospital, supuestamente ingresada de urgencia por cáncer. Nada más lejos de la realidad: la fotografía era un montaje generado con inteligencia artificial que rápidamente se viralizó, alarmando a sus seguidores.

La contundente respuesta de la actriz

Indignada, Paz utilizó sus redes sociales para cortar en seco los rumores: “Esto es mentira. Estoy super sana”, escribió, dejando claro que no permitirá que se juegue con su salud ni con la tranquilidad de su familia y fans.

El peligro de la inteligencia artificial

El caso de Paz no es aislado. Otras celebridades como Rosalía, Taylor Swift o Johnny Depp también han sido víctimas de montajes falsos. Sin embargo, el impacto en el caso de la gaditana ha sido mayor por la crudeza del tema tratado: una supuesta enfermedad grave.

Entre polémicas y nuevos retos

Este revuelo llega cuando Paz todavía está lidiando con otra controversia: la disputa por el símbolo de la raspa de pescado, similar al logotipo de su marca de ropa No Ni Ná. Aun así, la actriz ha querido zanjar de inmediato este episodio: “Estoy sana”, sentenció con firmeza.

Un episodio que deja en evidencia los riesgos del mal uso de la inteligencia artificial y el alto precio que pagan los famosos al vivir bajo la lupa mediática.