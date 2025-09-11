Cambios de programación
TVE aclara el futuro de Jesús Cintora y 'Malas lenguas' y decide fecha y hora para el estreno de 'Directo al grano'
Marta Flich y Gonzalo Miró se pondrán al frente de un nuevo magacín de actualidad.
Redacción Yotele
TVE ha anunciado día y hora de estreno de 'Directo al grano' y lo ha hecho durante la emisión de 'Malas lenguas'. Una decisión nada casual, ya que según lo comunicado por Jesús Cintora, el programa de Marta Flich y Gonzalo Miró llegará a la pública el próximo lunes 15 de septiembre a las 15:55 horas.
Esto supone que Jesús Cintora se quedará sin hueco en la sobremesa de La 1, donde llegó como sustituto inesperado de 'La familia de la tele'. Además, esta decisión provoca un morboso duelo en la franja, ya que Flich se enfrentará a Risto Mejide, con quien presentó 'Todo es mentira' hasta este verano. Así, cada tarde 'Directo al grano' comentará la actualidad del día para dar paso a 'Valle Salvaje' y 'La promesa'.
En cuanto al programa de Cintora, el formato sufre una importante modificación de su horario también en La 2. A las 17:30 horas, en cuanto empiecen las series en La 1, el presentador dará la bienvenida a los espectadores en la segunda cadena de RTVE.
Por último, a las 19:30 horas 'Malas lenguas' volverá a La 1, pero abondanará el simulcast, es decir, a esa hora el programa terminará en La 2. A continuación detallamos cómo quedan estructuradas las tardes de RTVE
La 1
• 15:55 Directo al grano
• 17:30 Valle Salvaje
• 18:30 La promesa
• 19:30 Malas lenguas
• 20:30 Aquí la tierra
La 2
• 15:45 Saber y ganar
• 16:30 Grandes Documentales
• 17:30 Malas lenguas
• 19:30 Por determinar
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
- Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
- Los fumadores asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte
- Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
- Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
- La polémica fiesta de El Carbayu: el alcalde de Langreo censura las críticas 'fuera de lugar' del presidente de la sociedad de festejos
- Un barco de suministros atraca en el Muelle de Gijón para evitar consignatario y levanta las críticas