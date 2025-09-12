18 concursantes confirmados, primeras polémicas y novedades en el formato: todo lo que debes saber de Operación Triunfo 2025

El fenómeno musical más esperado de la televisión española vuelve a escena. Operación Triunfo 2025 se prepara para arrancar con una edición que promete superar todo lo visto hasta ahora: nuevas caras, un jurado renovado, una academia llena de talento y un despliegue internacional sin precedentes. Prime Video ha apostado fuerte por el formato, alargando las galas, sumando programas paralelos y extendiendo la señal a Latinoamérica en directo. Con 18 aspirantes dispuestos a cumplir su sueño, la cuenta atrás está terminando y la emoción ya se siente entre los fans.

Estreno y fecha clave

OT 2025 regresará el próximo lunes 15 de septiembre, con la Gala 0 inaugurando la nueva temporada en Prime Video a partir de las 22:00 horas. Se trata de la decimotercera edición del talent show, que contará con 14 galas en total hasta la gran final, prevista para el 15 de diciembre. Esta gala inicial sirve como una primera toma de contacto con los concursantes y en ella se elegirá a los 16 "triunfitos" definitivos, puesto que dos de ellos serán eliminados antes de comenzar la convivencia.

Novedades en el jurado y en la academia

Chenoa repite como presentadora principal, mientras que el jurado estrá formado por Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero. Miriam Rodríguez sustituirá a Xuso Jones siendo la presentadora del nuevo "Conexión OT" y Noemí Galera seguirá al frente de la Academia. También habrá nueva decoración del plató, con mejoras técnicas, nuevas pantallas y modificaciones en las estructuras de escenario para dar una sensación más inmersiva.

Concursantes: quiénes son los elegidos

A pesar de que hace unos días se filtraron los nombres de los concursantes, no fue hasta hoy cuando se hicieron públicos de manera oficial los 18 aspirantes que participarán en la Gala 0. Olivia, Guillo Rist, Salma de Diego, Martín 'Tinho', Claudia Arenas, Sam, María Cruz, Max, Lucía Casani, Guille Toledano, Téyou, Javi Crespo, Laura Muñoz, Carlos, Judit, Iván Rojo, Cristina y Quique son los nombres de los elegidos para formar parte de la Gala 0 de OT 2025.

Novedades en el formato y contenido digital

Este año desaparece la posgala tradicional, integrándose todo el contenido relevante en la gala principal. Los “pases de micros” y el “Chat” ya no serán gratuitos ni se verán en YouTube, sino que serán exclusivos para Prime Video. Se suman nuevos programas como Conexión OT (videopodcast diario) y La cara B, un formato dominical más distendido y humorístico.

Internacionalización y mayor alcance

OT 2025 pondrá énfasis en llegar a público latinoamericano a través de galas y contenidos que serán transmitidos en directo en países como Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia y Perú. También se han hecho mejoras técnicas en el plató para ofrecer un espectáculo más potente para el público.

Grandes expectativas generadas

El programa tiene mucho en juego: tras el éxito de OT 2023 en Prime Video, los responsables esperan mantener el interés, atraer suscriptores nuevos y reforzar la fidelidad de la audiencia. Pero también hay riesgos: las expectativas están altas, el público será exigente con las novedades, y hay debate sobre si los cambios —como eliminar contenido gratuito en plataformas abiertas— pueden afectar la participación de los fans.