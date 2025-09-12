Álvaro Muñoz Escassi desvela su operación secreta tras Supervivientes: “Todo el verano sufriendo”

El jinete reaparece tras pasar por quirófano y confiesa cómo ocultó su dolencia a familiares y amigos.

Una lesión más grave de lo esperado

Álvaro Muñoz Escassi, segundo finalista de Supervivientes All Stars, ha sorprendido a todos al revelar que se sometió en secreto a una operación de menisco tras su paso por Honduras. “Me rompí los dos, pero el que me dolía era el derecho. Me pasé todo el verano medio cojo y con dolor, una tragedia. Pero me han operado y estoy perfecto”, confesaba en un torneo solidario de golf contra el cáncer de mama.

El jinete explicó que la lesión resultó mucho más seria de lo que parecía durante el concurso. Tan buena ha sido la intervención que ni siquiera necesitará rehabilitación. “Puedo andar perfecto, pero el médico me dijo que llevara muletas solo para acordarme de que me he operado”, bromeó con su habitual sentido del humor.

El secreto mejor guardado

Escassi llevó la operación con absoluta discreción para no preocupar a su entorno. “Cuando estoy mal, lo paso solo. A mis hijos les decía que estaba con mi compadre, a mi compadre que estaba con mi hijo, a mi jefa que estaba con mi primo… Al final todos se llamaban entre ellos y nadie sabía dónde estaba”, relató entre risas.

Finalmente, fue su hija Anna quien descubrió la verdad y lo acompañó a casa tras la intervención. “Apareció luego mi hija por ahí para llevarme, pero todo muy bien. Estas cosas tampoco tienen mucha importancia”, restó importancia el sevillano.

No es la primera vez que Supervivientes le pasa factura

La experiencia extrema en Honduras ya le había dejado secuelas en el pasado. En su primera participación en 2009, Escassi tuvo que abandonar tras sufrir un esguince de grado 2 en el pie. Aun así, el jinete nunca ha perdido la sonrisa ni la fuerza para enfrentarse a nuevos retos.