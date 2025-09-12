Ana Obregón se moja sobre las memorias de Mar Flores que no dejan en buen lugar a Alessandro Lequio: "Máximo respeto al padre de mi hijo"

Ana Obregón se ha convertido en una de las involuntarias protagonistas de la guerra desatada entre Alessandro Lequio y Mar Flores tras la publicación de las memorias de la modelo, 'Mar en calma'. Y es que aunque ella asegura que no compaginó su breve relación con el italiano con su noviazgo con Fernando Fernández Tapias, y le señala como uno de los cuatro "jinetes del apocalipsis" que a punto estuvieron de acabar con ella -tachándolo de "machista", "cruel y "vengativo"- el colaborador de 'Vamos a ver' no ha dudado en contradecir su versión y acusarla de "reinventar" su historia.

Lequio insiste en que Mar fue infiel al poderoso empresario con él, y ha revelado que en su afán por poner fin a su relación con Fefé para poder estar con ella ya que se enamoró locamente de la modelo, pidió a Ana que su padre (íntimo amigo del naviero) le contase su affaire. Y, como ha relatado, la reacción de Fernández Tapias cuando Antonio García le reveló que el padre de su nieto Aless salía con su joven novia, fue de incredulidad: "¿Cómo va a estar con ese si no tiene un puñetero duro?".

No es la única vez que ha salido a colación el nombre de la actriz y bióloga en los últimos días, ya que Mar también se ha acordado de ella en su entrevista en 'Y ahora Sonsoles' al recriminarle que apoyase a Alessandro a costa de machacar a una mujer, afirmando que Obregón estuvo entre las invitadas a la fiesta organizada en 1999 por Coto Matamoros en la que todos los asistentes lucieron una camiseta con la fotografía de Lequio y la modelo en la cama que había publicado Interviu en su portada.

Una polémica que Ana no ha buscado y a la que ha reaccionado tranquila y con una sonrisa ante las cámaras de Europa Press. "¿Qué ha pasado ahora? Ah! Me tenéis que perdonar. No he oído nada, no he visto nada, porque estoy un poco liada con Anita, cambio de persona que me ayuda y todas esas cosas" ha expresado cuando le hemos preguntado qué opina de las memorias de Mar, desmarcándose de la guerra entre la madre de Carlo Costanzia y Alessandro: "Yo hablo con Lequio bastante, y no sé, es que ha habido como lío. Mira, es que yo no sé por qué me meten a mí en donde no me tienen que meter, de verdad". "Dos cositas. Máximo respeto a Mar y máximo respeto al padre de mi hijo. Punto" ha añadido rotunda.

"Bueno, esas cosas ya las contaré algún día. Yo sé demasiadas cosas pero tengo que callarme" ha confesado entre risas al pedirle que confirme si es cierto que su padre le contó a Fefé el idilio que Mar mantenía con el padre de su nieto, dejando en el aire que en un futuro próximo revelará todo lo que sabe.

Camiseta

Lo que sí ha querido dejar claro es que ella no estuvo en ninguna fiesta con una camiseta con la imagen de Lequio y la modelo: "¡Ay, Dios! ¿Qué camiseta? ¿Qué camiseta? -Que yo no me he puesto esa foto en mi vida, pero qué decís. Oye, de verdad, que me contáis unas cosas a estas horas de la mañana. Adiós" ha sentenciado.