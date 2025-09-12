Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Georgina Rodríguez abre su álbum más glamuroso de Nueva York: looks espectaculares y paradas imprescindibles en la Gran Manzana

La modelo ha compartido con sus seguidores las imágenes más exclusivas de su escapada

Lucía Salazar

La modelo presume de looks de infarto y momentos únicos en la Gran Manzana, desde el Puente de Brooklyn hasta su restaurante japonés favorito.

Un viaje lleno de estilo y momentos inolvidables

Georgina Rodríguez atraviesa una etapa de ensueño tras confirmar su compromiso con Cristiano Ronaldo. A la espera de su gran boda, la modelo ha querido compartir con sus más de 70 millones de seguidores un álbum inédito de su viaje a Nueva York, una ciudad que siempre ha considerado muy especial.

En la primera imagen del carrusel, Georgina posa con un mono deportivo turquesa que resalta su silueta, con los rascacielos de la Gran Manzana de fondo. En otras instantáneas, aparece derrochando glamour con un vestido beige asimétrico y el mítico bolso Birkin de Hermès, mientras recorre escenarios icónicos como el Puente de Brooklyn.

Gastronomía, moda y mucho lujo

La empresaria también ha compartido detalles de su hoja de ruta gastronómica: desde un helado callejero hasta una cena en su japonés de referencia, el exclusivo restaurante NOBU, donde disfrutó de sushi de autor. Para esta ocasión y otras salidas nocturnas, volvió a deslumbrar con estilismos impecables, entre ellos un vestido blanco de tiro largo que combinó con otro bolso de Hermès.

El amor en su mejor momento

Tras casi una década de relación, Cristiano y Georgina se preparan para pasar por el altar en la que será una de las bodas más esperadas del panorama internacional. Aunque aún no se han revelado demasiados detalles, todo apunta a que tendrá lugar después del Mundial de 2026, cuando el futbolista podría despedirse del fútbol profesional.

Por ahora, Georgina disfruta del presente, mostrando su faceta más cercana y personal en redes sociales, mientras vive uno de los capítulos más felices de su vida.

