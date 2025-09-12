Irene Rosales aclara si está conociendo a alguien tras separarse de Kiko Rivera
Esto es lo que se sabe
Después de dejarse ver juntos llevando a su hija Carlota al colegio se ha hablado de una cordialidad entre Kiko Rivera e Irene Rosales a pesar de estar viviendo uno de los momentos más convulsos de su vida tras anunciar su divorcio.
Europa Press ha hablado en exclusiva con Irene y se ha mostrado de lo más contundente al preguntarle por su relación actual con Kiko tras ser vistos juntos, dejando claro que "no es de extrañar" porque "somos padres y eso lo vamos a ser toda la vida".
La exmujer del dj espera que tanto el hijo de Isabel Pantoja como ella mantengan esta relación cordial una vez firmado el divorcio: "esperemos que sí. Por parte de los dos" porque "tenemos dos niñas preciosas y le vamos a dar lo mejor a ellas. Además, hay mucho amor y mucho cariño. Eso nunca se va a perder".
Además, la que fuera colaboradora de televisión ha querido dejar claro que en estos momentos no está conociendo a nadie: "Nada, nada" porque ahora necesita "enfocarme en mí" y en nadie más.
Humor
Tirando de sentido del humor después de haberse rumoreado que está conociendo a una nueva persona, Irene ha asegurado que le da miedo "hasta ir a la farmacia no vaya a ser que digan que es el farmacéutico".
