Jorge Javier Vázquez se ríe de sí mismo y de su nuevo look en ‘Supervivientes’: "Ese mono tiene menos expresión que yo"

El presentador de Telecinco bromeó sobre su rostro tras sus recientes retoques estéticos y protagonizó uno de los momentos más divertidos de la gala.

Un guiño a su cambio físico

La segunda gala de Supervivientes All Stars 2 volvió a estar cargada de emociones y risas, con Jorge Javier Vázquez como gran protagonista. El presentador, que ha acaparado titulares en las últimas semanas por su evidente cambio de imagen, no dudó en bromear sobre ello en directo. En un divertido momento junto a Yola Berrocal y un peluche de mono, soltó entre carcajadas: “Ese mono tiene menos expresión que yo ahora mismo”.

El comentario provocó una oleada de risas en plató, sobre todo porque Jorge Javier ya había ironizado sobre su aspecto en otras ocasiones: “Hola a todos, soy Jorge Javier, aunque no lo parezca”, dijo entre risas en El diario de Jorge. Y es que el presentador se ha sometido recientemente a un lifting, una otoplastia y una rinoplastia, retoques que todavía están en proceso de asentarse: “Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse”, apuntó con humor.

Un abrazo inesperado en Honduras

Más allá de las bromas, la gala también dejó un momento inesperado en la isla: el abrazo entre Adara Molinero y Fani Carbajo tras una prueba de recompensa. Una escena que sorprendió a muchos, teniendo en cuenta el fuerte enfrentamiento que ambas habían protagonizado hace unos días.

“Quiero destacar el abrazo que os habéis dado, Adara y Fani”, comentó Jorge Javier, divertido. A lo que Adara respondió con sinceridad: “Son las emociones del juego… pero tampoco nos pasemos”.

La edición más dura

En esta edición, marcada por las tormentas, el hambre y los mosquitos, los concursantes viven momentos límite que están poniendo a prueba sus fuerzas físicas y emocionales. Gloria Camila ya se derrumbó en la gala anterior confesando entre lágrimas que “no tenemos de nada, tenemos hambre y encima los mosquitos nos tienen comidos”.

Aun así, la tensión se mezcla con la emoción y las risas, como la de Jorge Javier, que ha vuelto a demostrar que incluso en los momentos más complicados sabe cómo arrancar una carcajada.