Kike Calleja, primer expulsado de 'Supervivientes All Stars': una despedida entre lágrimas y emoción

El periodista se convirtió en el primer eliminado definitivo de la edición tras perder el duelo frente a Fani Carbajo.

El adiós más inesperado

La aventura en Cayo Cochinos ya tiene su primer gran giro. Este jueves, la audiencia decidió que Kike Calleja fuera el primer expulsado de Supervivientes All Stars 2025, tras enfrentarse en un ajustado duelo contra Fani Carbajo. Apenas dos semanas después de iniciar la experiencia, el colaborador tuvo que decir adiós al concurso que afrontaba con tanta ilusión.

Un discurso lleno de gratitud

Visiblemente emocionado, Calleja quiso dedicar sus últimas palabras al programa y a sus compañeros: “Estoy muy agradecido a la cadena y a la productora por la oportunidad, me siento un afortunado”. Antes de marcharse, también señaló a sus tres grandes apoyos en la isla: Gloria, Carlos y Alejandro. “Espero que alguno de los tres ganéis”, dijo con la voz entrecortada.

El amor, protagonista de la noche

Uno de los momentos más conmovedores llegó desde el plató. Raquel, la mujer de Kike, rompió a llorar al ver cómo su pareja abandonaba la isla. Al mencionarla, el colaborador no pudo contener la emoción: “Estoy muy enamorado de Raquel. Es la mujer de mi vida y lo mejor que me ha pasado”. Una declaración que conmovió tanto a los presentes como a los espectadores en casa.

El “beso de la traición”

Antes de marcharse definitivamente, Jorge Javier Vázquez le comunicó a Kike una de las sorpresas de esta edición: debía dar el “beso de la traición”, es decir, otorgar un punto directo en las nominaciones a uno de sus compañeros. El periodista eligió a Sonia Monroy, aunque finalmente la actriz logró librarse de la nominación.

Nuevos nominados en juego

Con la salida de Calleja, la tensión no hizo más que aumentar. La gala terminó con cuatro nuevos nominados: Tony Spina, Adara Molinero, Iván González y Elena Rodríguez, que deberán luchar por su permanencia en Honduras.