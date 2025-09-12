Mar Flores habla sin tapujos sobre su nuera, la hija de Terelu Campos: "Es una cría"

"Contenta, contentísima". Así es como está Mar Flores tras la publicación de sus memorias, 'Mar en calma', que desde su lanzamiento el pasado miércoles ocupan el número 1 en ventas en nuestro país. De ahí que a pesar de las críticas de dos de sus exparejas, Alessandro Lequio -al que ha aconsejado en su visita al plató de 'Y ahora Sonsoles que vaya a terapia por cómo trata a las mujeres- y Cayetano Martínez de Irujo -al que sin embargo ella recuerda con mucho cariño y le desea lo mejor- lo único que a la modelo le importa "son las reacciones de mi familia, entenderás. Carlo y Alejandra (Rubio) han leído el libro y lo comentaremos nosotros en casa tranquilamente".

"Pero es una cría, ¿cómo se va a enterar?" ha respondido cuando le hemos preguntado por las declaraciones de su 'nuera' en 'Vamos a ver' asegurando que desconoce si su conversación con Mar cuando le contaron que iba a ser abuela es tal y como ella cuenta en su biografía.

"Alejandra es una chica estupenda, es lo mejor que le ha pasado a mi hijo en los últimos años. Yo la quiero un montón y somos una familia estupenda" ha confesado, dejando claro el gran cariño que siente por la hija de Terelu Campos y lo buena que es su relación.

Acusaciones

Eso sí, sobre Alessandro Lequio y sus declaraciones acusándola de llevarse el dinero de sus polémicas fotografías besándose en Roma que dinamitaron su relación con Fernando Fernández Tapias, ni una palabra.