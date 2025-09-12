Mar Flores habla sin tapujos sobre su nuera, la hija de Terelu Campos: "Es una cría"
Esto es lo que ha contado
"Contenta, contentísima". Así es como está Mar Flores tras la publicación de sus memorias, 'Mar en calma', que desde su lanzamiento el pasado miércoles ocupan el número 1 en ventas en nuestro país. De ahí que a pesar de las críticas de dos de sus exparejas, Alessandro Lequio -al que ha aconsejado en su visita al plató de 'Y ahora Sonsoles que vaya a terapia por cómo trata a las mujeres- y Cayetano Martínez de Irujo -al que sin embargo ella recuerda con mucho cariño y le desea lo mejor- lo único que a la modelo le importa "son las reacciones de mi familia, entenderás. Carlo y Alejandra (Rubio) han leído el libro y lo comentaremos nosotros en casa tranquilamente".
"Pero es una cría, ¿cómo se va a enterar?" ha respondido cuando le hemos preguntado por las declaraciones de su 'nuera' en 'Vamos a ver' asegurando que desconoce si su conversación con Mar cuando le contaron que iba a ser abuela es tal y como ella cuenta en su biografía.
"Alejandra es una chica estupenda, es lo mejor que le ha pasado a mi hijo en los últimos años. Yo la quiero un montón y somos una familia estupenda" ha confesado, dejando claro el gran cariño que siente por la hija de Terelu Campos y lo buena que es su relación.
Acusaciones
Eso sí, sobre Alessandro Lequio y sus declaraciones acusándola de llevarse el dinero de sus polémicas fotografías besándose en Roma que dinamitaron su relación con Fernando Fernández Tapias, ni una palabra.
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
- Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
- Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
- La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor