Rocío Flores rectifica y se sentará frente a Terelu Campos en su esperada entrevista en ‘¡De Viernes!’

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores rompe años de silencio y afronta un reencuentro cargado de tensión en televisión.

Una entrevista que promete titulares

Este viernes 12 de septiembre, Rocío Flores volverá a la televisión después de años de silencio mediático. Su presencia en el plató de ¡De Viernes! ha generado una expectación enorme, no solo por lo que pueda contar, sino por la incómoda coincidencia con Terelu Campos, íntima amiga de su madre, Rocío Carrasco.

El veto que nunca existió

Durante días, se habló de un supuesto veto que Rocío Flores habría planteado para evitar compartir plató con Terelu. Sin embargo, Mediaset ha confirmado que la colaboradora estará presente y que Rocío responderá en directo a las preguntas de Santi Acosta, Beatriz Archidona y de los colaboradores habituales, entre ellos Terelu Campos, Lydia Lozano, Antonio Rossi y Ángela Portero.

Un pulso televisivo muy esperado

La tensión entre Rocío Flores y Terelu no es nueva. Campos ha sido clara en su postura, asegurando que no piensa juzgar a Rocío Carrasco como madre y recordando que siempre vio a Rocío feliz con ella. Declaraciones que en su momento no sentaron nada bien a la hija de Antonio David. Ahora, ambas tendrán la oportunidad de enfrentarse cara a cara en un encuentro que promete convertirse en uno de los momentos televisivos de la temporada.

El gran regreso de Rocío Flores

Lejos de rumores y especulaciones, lo cierto es que Rocío ha decidido dar un paso al frente. Esta entrevista no solo supone su regreso al foco mediático, sino también la oportunidad de dar su versión en directo, sin filtros. Todo apunta a que su aparición marcará un antes y un después en la relación con el clan Campos y, quizás, en la complicada historia familiar que tanto ha dado que hablar.