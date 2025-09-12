Shakira y Piqué avanzan en su separación: venden una de sus mansiones en Barcelona

La expareja ha cerrado discretamente la venta de una de las tres propiedades que compartían en Esplugues de Llobregat, tres años después de su separación.

Una venta que marca un antes y un después

Lo que un día fue un ambicioso proyecto familiar de tres mansiones interconectadas, hoy se convierte en el símbolo del capítulo que Shakira y Gerard Piqué están dejando atrás. La cantante y el exfutbolista han conseguido desprenderse de una de las casas por algo más de tres millones de euros, en una operación que se ha llevado a cabo de la forma más discreta posible, a través de una empresa vinculada al padre del catalán.

El complejo de lujo que soñaron juntos

Las tres propiedades, ubicadas en la exclusiva zona de Ciudad Diagonal, en Esplugues de Llobregat, fueron adquiridas cuando la relación entre la artista colombiana y el empresario catalán vivía su mejor momento. Su idea era construir un gran complejo familiar, donde ellos y los padres de Shakira compartieran espacio y vida.

Sin embargo, tras la mediática ruptura, ese sueño se convirtió en un problema pendiente de resolver. La reciente venta de una de las casas, que ni siquiera había sido reformada, supone un paso decisivo en la liquidación de sus bienes comunes.

Dos mansiones aún en el mercado

Todavía quedan dos viviendas en venta, valoradas en unos 11 millones de euros. Una de ellas fue el hogar principal de la pareja y sus hijos, mientras que la otra estaba destinada a los padres de Shakira. Con casi 4.000 m² de parcela y 700 m² habitables, ambas propiedades continúan en el mercado a la espera de comprador.

Un cierre que avanza poco a poco

Con esta primera venta, Shakira y Piqué se acercan a poner punto final a uno de los procesos más mediáticos y tensos de los últimos años. La operación inmobiliaria simboliza no solo la disolución de su proyecto familiar, sino también un paso más hacia la separación definitiva de sus vidas.