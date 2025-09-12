Última hora sobre el estado de salud del amigo del rey Felipe VI tras ser arrollado por un coche

Jaime Anglada ha recibido el alta hospitalaria este jueves, 11 de septiembre, tal y como ha informado el Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca donde se encontraba ingresado desde el pasado mes de agosto y ahora tendrá que continuar con la rehabilitación.

Fue el pasado 8 de agosto cuando el popular cantautor mallorquín, amigo íntimo del Rey Felipe VI, sufría un grave accidente de tráfico en el centro de Palma de Mallorca cuando regresaba en su moto a su casa en torno a las 00.30 horas. Jaime fue arrollado por un coche conducido por un joven que triplicaba la tasa de alcoholemia permitida y que se daba a la fuga tras el atropello sin socorrer a su víctima.

Poco después, y gracias a la colaboración de los testigos del suceso, era detenido por la Policía Nacional en su domicilio y, desde entonces, permanecía en prisión provisional acusado de un delito de omisión de socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

En la UCI

Tras varias semanas ingresado en la UCI, el cantante era operado de la pelvis para ponerle una placa y tras encontrarse fuera de peligro, lo trasladaron a la planta del Hospital Universitario de Son Espases de Palma. Días más tarde, fue operado de nuevo, de la mandíbula y de la muñeca.