Adiós a Jesús Vázquez, esto es lo que ocurrirá con el presentador una vez que termine Bailando con las estrellas
Tiene muy claro su futuro
Jesús Vázquez arranca este sábado con la segunda temporada de Bailando con las estrellas en Telecinco. Sin embargo, los espectadores tendrán que decirle adiós al presentador una vez que termine el programa.
Y es que Vázquez tiene muy claro su futuro, tal y como cuenta en Televisero, donde da a entender que una vez que termine el programa expirará su contrato con Mediaset, siendo libre para tener un contrato en exclusiva con otra cadena, o saltar de una en otra sin problema.
Y es que parece que los que el presentador quiere a partir de ahora es más libertad, sobre todo a la hora de escoger formatos y programas en los que aparecer.
Éxito
De todos modos, es cierto que Jesús Vázquez no está teniendo demasiado éxito con los programas que está presentando en Mediaset, sobre todo desués de la marcha de La Voz a Antena 3. El único programa que le estaba dando alegrías era precisamente el que estrena ahora, Bailando con las estrellas.
