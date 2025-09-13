Alejandra Rubio, implacable tras las declaraciones de Mar Flores sobre su nieto: "Ella no escucha"

La publicación de las memorias de Mar Flores han provocado un auténtico tsunami informativo debido al contenido que la modelo ha querido plasmar al hablar de toda su vida. Su testimonio ha salpicado a varios rostros conocidos, como Alessandro Lequio -que explotaba hace unos días en directo debido a las acusaciones que ha recibido por su parte- pero también Alejandra Rubio.

La hija de Terelu Campos se encuentra en una encrucijada debido al lugar que ocupa: por un lado es la hija de una gran amiga de Nuria González; por otro es la pareja de su hijo y, además, también es la nuera de Carlo Costanzia padre, al que Mar no deja en buen lugar en el libro.

Tras confesar ante la prensa que quiere mucho a la joven y que tiene una relación magnífica con ella, Alejandra ha reaccionado a esas palabras y ha asegurado que "se las agradezco mucho".

Eso sí, sobre la declaración de Mar cuando aseguraba que Alejandra no sé enteraba de algunas cosas, la hija de Terelu Campos ha explicado que esos comentarios que hizo se han malinterpretado: "A esto me refiero que os lo inventáis todo porque ella no escucha la pregunta entera, está claro que por eso responde eso".

Sobre cómo se encuentra su pareja, Alejandra ha desvelado que está "muy bien" pero para conocer más detalles o qué le han parecido las memorias de su madre, aconseja a la prensa "preguntárselo a él".