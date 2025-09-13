Alejandra Rubio se moja en la polémica entre su madre y Rocío Flores: "Yo lo di por perdido"

Este viérnes uno de los acontecimientos más destacados fue el enfrentamiento entre Rocío Flores y Terelu Campos. Ahora, la hija de esta última ha entrado al trapo en la polémica: "Le dí por perdido".

Y es que uno de los temas que salíó en De Viernes fue la relación de Terelu con los hijos de Rocío Carrasco, asegurando que sí había tenido mucha relación con Antonio Flores. Y así lo confirmó en Vaya Fama Alejandra Rubio, asegurando que "su hermano ha dormido en mi casa, ha pasado días en mi casa, hemos pasado las Navidades juntos durante muchísimos años".

Eso sí, aseguró que "no he vuelto a tener contacto con él en todos estos años. He de decir, tampoco lo he intentado. Yo lo di por perdido".

Rocío Carrasco Mohedano (nacida en Madrid el 29 de abril de 1977) es una presentadora y colaboradora de televisión española, ampliamente conocida por su vinculación con el mundo del espectáculo desde temprana edad.

Hija única de la reconocida cantante Rocío Jurado y del campeón de boxeo Pedro Carrasco, creció en la residencia familiar de Monte Alto, en Alcobendas (Madrid). Tras el divorcio de sus padres, continuó viviendo con su madre. Su vida privada ha sido objeto de atención mediática desde su infancia, algo que se intensificó a partir de su mayoría de edad, cuando comenzó a hacer apariciones públicas más frecuentes y a colaborar en programas televisivos.

Su debut en televisión tuvo lugar en 1993, cuando con tan solo 16 años copresentó el especial de Nochevieja "Este año, Cruz y Raya... ¡Seguro!", emitido por TVE-1 y grabado en Santander. Cuatro años más tarde, en 1997, participó en el programa "Cita con Apeles" en Telecinco. Su carrera televisiva continuó como colaboradora en espacios de gran audiencia como "Día a día" (1999–2004) y "Cada día" (2004–2005), ambos dirigidos por María Teresa Campos.

En 2011, presentó junto a María Teresa Campos el programa "Nacidas para cantar", emitido en Canal Sur, aunque solo se realizó una edición entre abril y mayo de ese año.

El 15 de julio de 2014, se incorporó como presentadora al programa de Telecinco "Hable con ellas", en sustitución de la actriz Natalia Millán. Sin embargo, tras una recepción desigual por parte del público, el programa fue cancelado, con su última emisión el 29 de septiembre de 2014.

En agosto de 2015 reapareció como embajadora del programa "Cámbiame Premium", conducido por Jorge Javier Vázquez. No obstante, tras solo tres emisiones, fue reemplazado por "Gran Hermano 16". En 2016 regresó brevemente a "Hable con ellas", aunque el programa fue nuevamente cancelado por baja audiencia.

En 2020 se reincorporó a la pequeña pantalla como tertuliana del programa "Lazos de sangre", presentado por Boris Izaguirre en La 1 de TVE.

Uno de los momentos más relevantes de su trayectoria televisiva fue en 2021, al protagonizar el documental biográfico "Rocío, contar la verdad para seguir viva", en el que relató su versión de diversos episodios personales y familiares. Ese mismo año, estrenó una sección propia en el programa "Sálvame".

En 2022 volvió a ocupar titulares con el especial "Montealto: Regreso a la casa", que generó polémica debido a la supuesta aparición de documentos personales de su madre. Como respuesta, su hermana Gloria Camila Ortega, hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, presentó una demanda contra Carrasco, la productora La Fábrica de la Tele y Mediaset España, alegando la necesidad de proteger la intimidad de su madre.

El 17 de junio de 2022 se estrenó "En el nombre de Rocío", secuela del documental anterior. En esta segunda parte, Rocío Carrasco anunció su intención de desmontar la imagen pública de su entorno familiar mediático.

En 2024 regresó a TVE como concursante del reality "Bake Off: Famosos al horno", donde compartió pantalla con amigas cercanas como Alba Carrillo, Yolanda Ramos y Terelu Campos.

En el plano personal, el 31 de marzo de 1996, con solo 18 años, se casó con Antonio David Flores, de 20 años, en la finca Dehesa Yerbabuena, propiedad de su madre. La ceremonia reunió a más de mil invitados. Fruto de esa unión nacieron sus dos hijos: Rocío Flores Carrasco (13 de octubre de 1996) y David Flores Carrasco (15 de diciembre de 1998).

El matrimonio se disolvió en 1999 de mutuo acuerdo, iniciándose un largo proceso judicial por la custodia de los hijos, que se prolongó hasta que alcanzaron la mayoría de edad. Ese mismo año, Rocío comenzó una relación sentimental con Fidel Albiac.

En 2002, una ex empleada del hogar, Irma Gómez Esteche, denunció a Fidel Albiac por supuestos malos tratos físicos y psicológicos hacia Rocío Carrasco. Sin embargo, la denuncia no fue admitida a trámite. Albiac emprendió acciones legales contra la denunciante por vulneración de su honor, aunque perdió en primera instancia y finalmente desistió del proceso. Gómez Esteche se mantuvo firme en sus declaraciones.

Fallecimiento

Tras el fallecimiento de Rocío Jurado el 1 de junio de 2006, Rocío Carrasco fue designada como heredera universal, asumiendo también los derechos artísticos sobre el legado musical de su madre.