Una conocida modelo sale en defensa de Mar Flores tras publicar sus memorias: "Se le ha mirado con lupa"
Esto es lo que ha ocurrido
Las memorias de Mar Flores que han visto la luz esta semana han provocado una revolución informativa al tratar de nuevos temas de hace treinta años. Muchos han sido los rostros conocidos que se han posicionado en contra de la modelo, pero también ha recibido apoyos.
Raquel Revuelta se ha dejado ver esta semana ante los medios de comunicación y al ser preguntada por ello ha confesado que le parece "genial" que la modelo se haya atrevido a contar su verdad: "Me parece una chica normal que ha vivido conforme a su edad, a sus tiempos".
Sin embargo, entiende que lo que le ha ocurrido es que "se le ha mirado con lupa y se ha ampliado toda su vida" y piensa que no a todo el mundo se le trata igual: "A saber si pusiéramos la lupa y el foco en una persona que nos encontrásemos".
Además, Raquel ha desvelado que conoce a Mar desde hace décadas porque "casi empezamos las dos al mismo tiempo" y le ha gustado "las entrevistas que ha venido haciendo" estos días y considera que "es muy cierto todo lo que cuenta".
Con rotundidad
De esta manera, Revuelta ha afirmado con rotundidad que "no tengo por qué no creerme lo que ella está contando en primera persona, ¿no? No tengo por qué no creérmelo conociéndola un poquitito solo"... dejando claro su total apoyo a la modelo.
- Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
- Adiós a Rosa en Pasapalabra tras fallar en la silla azul
- El ganadero hallado muerto en Cueves (Ribadesella) presentaba un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza
- El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
- Trágico atropello mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras arrollar a un peatón
- Crisis laboral en Avilés: Windar anuncia por sorpresa el despido de cerca de 70 trabajadores