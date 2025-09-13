En más de una ocasión tanto Manu como Rosa han estado a punto de hacerse millonarios y llevarse a casa los más de 2 millones de euros del bote de Pasapalabra. Sin embargo, la prueba final del programa parece resistírseles.

Final inesperado en Pasapalabra: el programa se despide con este bote de infarto para Manu y Rosa / X

Esta vez, además de rozar la victoria, ambos han terminado en tablas, a solo dos aciertos de llevarse el premio del concurso. Una final de infarto que dejaba a muchos seguidores del programa con una sensación agridulce y es que en los comentarios que el programa recibía en su perfil de X, había quien echaba en falta más emoción en el concurso. "Un empate más, vaya bodrio de programa que deja qué los concursantes dejen pasar los segundos cuando están empatados en vez de arriesgarse y queremos ver ya el anuncio de @PasapalabraA3 del posible bote o del posible eliminación de uno de los dos, si no... Tendremos dúo para rato"

😱 ¡Ambos se quedan a tan solo dos palabras del bote!



Volvemos el lunes con una semana llena de acontecimientos que no van a dejar indiferente a nadie. 💰🔥 #Pasapalabra1355



Directo ▶️ https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/1Xat9U1h5W — Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 12, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.