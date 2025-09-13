La inesperada reacción de Sebastián Yatra cuando le preguntan por su supuesta novia
Esto es lo que ha ocurrido
"Yo a Seba lo amo, pero es que no... no hay nada, qué va", confesaba hace unos días Nona Cobo cuando le preguntaban por su relación sentimental con Sebastián Yatra, negando así los rumores que existen desde el pasado mes de abril sobre una posible historia de amor.
Pero... ¿y el artista qué dice? Nada, solo canta. Sebastián era preguntado esta semana al llegar a casa por su supuesta relación con Nona y, en vez de aclarar -como hizo ella ante las cámaras- qué tipo de vínculo existe, optó por cantar amablemente a la reportera.
Tan simpático estaba que no dudó en darle dos besos y preguntarle qué tal estaba. Eso sí, no quiso responder a la pregunta ni tampoco a qué le parece la felicidad con la que Aitana se muestra ante sus fans desde que comparte su vida con Plex.
Discreto
Siempre tan discreto con su vida privada, el artista ni siquiera quiso explicar públicamente los motivos que le llevaron a romper su relación con Aitana... por lo que tampoco extraña que ahora no quiere hablar de su vínculo con Cobo.
- Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
- Adiós a Rosa en Pasapalabra tras fallar en la silla azul
- El ganadero hallado muerto en Cueves (Ribadesella) presentaba un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza
- El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
- Trágico atropello mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras arrollar a un peatón
- Crisis laboral en Avilés: Windar anuncia por sorpresa el despido de cerca de 70 trabajadores