El inesperado momento que se ha vivido en Pasapalabra y que obliga a Roberto Leal a dar la cara por Manu y Rosa: "Pasáis mucho tiempo aquí y eso..."
El presentador se pronuncia en directo
La pista, la prueba musical por excelcnia en Pasapalabra, siempre deja momentos que acaban dando y sobre todo, deja en varias ocasiones sin palabras al mismísimo Roberto Leal. El presentador no sale de sua asombro cuando ve que ni Manu ni Rosa son capaces de dar con la canción que pide la prueba.
Esta vez, no ha sido diferente y Roberto Leal ha tenido que salir incluso en defensa de ambos concursantes que seguían perdidos a pesar de las pistas que el presentador les iba dando. “Es que pasáis mucho tiempo aquí, eso hay que entenderlo”, explicaba el andaluz ante la justificación que daba Rosa por no conocer la canción.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
- Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
- El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
- Trágico atropello mortal en Gijón: un conductor drogado se da a la fuga tras arrollar a un peatón
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España
- Jesús Alonso compra a su familia el 100% de la ingeniería avilesina IDESA: las claves de la operación
- Resurge la minería del oro en Asturias: Orvana volverá a extraerlo en Carlés tras seis años de inactividad