Nuevos datos sobre el cáncer que sufre esta famosa actriz de La que se avecina: "Ahora me cuido..."

Benito Domínguez

EP

Hace unos días, la actriz Antonia San Juan anunciaba a través de sus redes sociales que padece cáncer y que por ese motivo se alejará de los escenarios para su tratamiento... Sin embargo, hace unos días informaba a todos sus seguidores que va a seguir con su obra de teatro adelante y que ya tiene un diagnóstico.

La intérprete canaria, de 64 años, explicaba que tras un año con problemas de garganta le han diagnosticado esta enfermedad y esta semana ya cuenta con más detalles, ya que este viernes anunciaba por su Instagram que ya tiene un diagnóstico.

Será el martes cuando empiece con la quimioterapia y a partir de entonces le toca continuar con su vida como hasta ahora. Eso sí, "si ya me cuidaba, ahora me cuido más" y aseguraba que "voy a seguir yendo a mi gimnasio y voy a seguir ilusionada con la vida porque voy a poner todo de mi parte para ponerme buena".

Con total naturalidad y sin dramatizar el momento vital en el que se encuentra, Antonia comentaba que le han advertido que se le va a caer el pelo, pero que es lo que menos le importa en estos momentos, ya que su meta principal es curarse.

Además, explicaba que la doctora que le está atendiendo ha sido muy empática con ella porque le hizo llevar su agenda laboral para cuadrar el tratamiento con sus obras de teatro, que por el momento va a seguir llevando a cabo.

Nuevos datos sobre el cáncer que sufre esta famosa actriz de La que se avecina, que ya conoce su diagnóstico: "Ahora me cuido..."

