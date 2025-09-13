Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Revelan el verdadero motivo de la cancelación de la boda de Makoke: "Estos días han sido los más difíciles"

El enlace tendría que haberse celebrado este viernes en Ibiza

Revelan el verdadero motivo de la cancelación de la boda de Makoke: "Estos días han sido los más difíciles" / Telecinco

Benito Domínguez

Makoke estaba muy ilusionada con su boda con Gonzalo que iba a celebrarse este viernes en Ibiza. Sin embargo, debido a un delicado problema de salud de su entorno más cercano, acabó cancelando su boda. Ahora conocemos el verdadero motivo de la cancelación: "Estos días han sido los más difíciles".

Y es que la nuera de Makoke, Marina Romero, ha hecho una publicación muy reveladora en sus redes sociales. Un carrusel de imágenes con el texto: "Hace 8 años la vida me regaló a mi persona, a mi amor, a mi compañero.? Y si entonces tenía claro que eras el amor de mi vida, ahora sé que ni siquiera alcanzaba a imaginar cuánto. Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo,?y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito. Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible.?No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento. El amor verdadero se ve en los detalles, en la risa que provocas incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola.?Sé que detrás de cada paso tuyo hay amor, coraje y un corazón inmenso que late por los cuatro. Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar.?En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti?Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos". Y concluyó: "Te amo con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo lo que aún nos queda por vivir. Gracias".

Hospital

En una de las imágenes, tal y como cuentan desde Informalia, se la ve a ella en la camilla de un hospital, dejando entrever que el motivo que hizo que su suegra cancelase la boda era su delicado estado de salud.

