Un seguidor de Pasapalabra filtra cuándo se celebrará la final se Pasapalabra y quién se llevará el bote: "Queremos ver ya el anuncio"

Los seguidores más fieles de Pasapalabra tienen cada vez más ganas de descubrir quién será el ganador del flamante bote de Pasapalabra. Un cuantioso premio que ha superado ya los dos millones de euros. Por ahora, la lucha sigue entre Manu y Rosa y son muchos los que creen que entre uno de los dos estará el afortunado que se lleva a casa el bote final del programa.

Muestra del ansia que los espectadores tienen por conocer al ganador es el mensaje que un usuario de X ha dejado en uno de los posts del programa en esta red social tras el final en tablas con el que se saldaba el programa de la pasada tarde. "Un empate más. Vaya bodrio de programa que deja que los concursantes dejen pasar los segundos cuando están empatados en vez de arriesgarse. Queremos ver ya el anuncio de Pasapalabra del posible bote o de la posible eliminación de uno de los dos, si no... tendremos dúo para rato", rezaba el tuit.

Un seguidor de Pasapalabra filtra cuándo se celebrará la final de Pasapalabra y quién se llevará el bote: "Queremos ver ya el anuncio" / X

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.