Última hora sobre la crisis sentimental de Sofía Suescun y Kiko Jiménez: el comentado momento que las cámaras han captado de la pareja en plena calle
La bomba mediática saltaba a la luz hace unas semanas, al desvelarse que la influencer habría sido infiel al de Jaén con el culturista Juan Faro
Protagonistas de una de las polémicas del verano después de salir a la luz la infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez con el culturista y millonario Juan Faro -con el que habría vivido un apasionado affaire durante 3 meses por el que incluso se habría planteado dejar al de Jaén- la pareja han pasado página y han reaparecido de lo más felices y unidos.
Aunque muchos apostaban porque su ruptura era inminente tras destaparse los detalles de la traición amorosa de la hija de Maite Galdeano -el ex de Gloria Camila, destrozado y "humillado", habría abandonado la casa de su novia durante varios días- ambos hacían oídos sordos a las informaciones y a mediados de agosto ponían rumbo a Tailandia para disfrutar de unas vacaciones inolvidables.
A pesar de que se especuló que su viaje se debía tan solo a un compromiso laboral, convencidos de que Kiko no podría superar la deslealtad de Sofía y romperían a su regreso a España, lo cierto es que su escapada al sudeste asiático ha servido para dejar atrás el pasado y empezar de cero más enamorados que nunca.
Y buena prueba de ello es que las cámaras de Europa Press han sorprendido a la pareja disfrutando de un romántico paseo por las calles del centro de la capital cogidos de la mano. De lo más sonrientes, y dejando claro que por el momento quieren seguir alejados del foco mediático, la influencer y su novio han guardado silecio y no han querido contarnos cómo está su relación, haciendo oídos sordos cuando le hemos preguntado si están viendo a Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars 2025' y si le darían algún consejo.
Un viaje marcado por sustos
La escapada no ha estado exenta de incidentes. Primero, un vuelo cancelado por riesgo de accidente en Barajas que les obligó a retrasar el inicio de la aventura. Y ya en Tailandia, un encontronazo con perros salvajes en plena selva que llevó a Kiko a subirse a un árbol para evitar un ataque. A pesar de todo, la pareja se muestra más unida que nunca y decidida a desconectar.
