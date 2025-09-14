Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bombazo, están alquilando las habitaciones de la casa de Isabel Pantoja

A 300 euros por pareja

Benito Domínguez

Bombazo que afecta directamente a Isabel Pantoja. Y es que están alquilando las habitaciones de su casa.

Se trata de la vivienda que la tonadillera tiene en Sevilla y en la que vivió su fallecido hermano. Actualmente reside en esa casa la que fuera su mujer, Junko, quien estaría sacando un rendimiento por la casa, a pesar de no ser de su propiedad.

Así lo están contando en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, donde aseguran que estaría cobrando 300 euros por pareja y 500 si incluye la comida.

Pertenencias

Y no solo eso, también está vendiendo las pertenencias de su difunto marido, como la motito eléctrica que le había comprado Anabel Pantoja y que se puede adquirir por 400 euros.

