Bombazo, Mar Flores tiene una nueva ilusión, tal y como anuncian en Fiesta

Mar Flores está de actualidad, y no solo por la publicación esta semana de sus memorias y toda la polémica con Alessandro Lequio. Y es que en Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telencinco, anuncian que la modelo tiene una nueva ilusión.

Pero no solo se han limitado a contarlo, sino que han mostrado unas imágenes de Mar Flores con su nueva ilusión.

Mar Flores está exultante tras el lanzamiento de sus memorias, Mar en calma, que desde su publicación el pasado miércoles se han colocado directamente en el número uno en ventas en España. La modelo vive un momento muy especial, a pesar de las críticas que ha recibido por parte de dos de sus exparejas: Alessandro Lequio y Cayetano Martínez de Irujo.

Sobre Lequio, Mar no se ha mordido la lengua y, durante su visita al plató de Y ahora Sonsoles, le ha recomendado abiertamente "que vaya a terapia por cómo trata a las mujeres". En cambio, al hablar de Cayetano, ha mostrado un tono mucho más conciliador, asegurando que le guarda un gran cariño y que le desea lo mejor.

Sin embargo, lo que verdaderamente le importa, según ha declarado, es la reacción de sus seres queridos: "Lo único que me importa son las reacciones de mi familia, entenderás. Carlo y Alejandra (Rubio) han leído el libro y lo comentaremos en casa tranquilamente."

Preguntada por las recientes declaraciones de Alejandra Rubio en el programa Vamos a ver, donde expresó dudas sobre si la conversación que relata Mar en su libro sobre su futura abuelidad fue tal y como ocurrió, la modelo ha restado importancia al asunto: "Pero es una cría, ¿cómo se va a enterar?"

No obstante, ha aprovechado para elogiarla: "Alejandra es una chica estupenda, lo mejor que le ha pasado a mi hijo en los últimos años. La quiero un montón y somos una familia estupenda."

Su pasado

Lo que sí ha evitado comentar ha sido una de las polémicas más sonadas de su pasado. Ni una palabra sobre las acusaciones de Alessandro Lequio, quien afirmó que ella se lucró con las famosas fotografías en las que aparecía besándose con un hombre en Roma, lo que provocó la ruptura de su relación con Fernando Fernández Tapias.