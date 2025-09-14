El drama de Lolita tras pagar a Hacienda: "Me dan ganas de pedirle los dos millones que me quitó"
La cantante y actriz compagina el teatro con los proyectos televisivos
No es oro todo lo que parece y si no que se lo pregunten a Lolita, quien ha contado el drama que tiene tras haber pagado a Hacienda: "Me dan ganas de pedirle los dos millones que me quitó".
La cantante y actriz, que compagina el teatro con los proyectos televisivos, estuvo en el programa de radio de Julia Otero en Onda Cero donde explicó que actualmente vive de alquiler. Y es que “me compré un piso y lo vendí para pagar a Hacienda cuando estaba el señor Montoro. Me dan ganas de pedirle los 2 millones que me quitó.”
Julia en la Onda
Lolita no ha parado de dar titulares en esta entrevista de Julia en la Onda, no teniendo problemas a la hora de hablar de su ideología política, señalando que cuando más mayor se hace, más de izquierdas es.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Adiós a Rosa en Pasapalabra tras fallar en la silla azul
- El ganadero hallado muerto en Cueves (Ribadesella) presentaba un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de seis horas
- Crisis laboral en Avilés: Windar anuncia por sorpresa el despido de cerca de 70 trabajadores
- El alcalde de Ribadesella lamenta haberse enterado 'por la prensa' del nuevo retraso de las obras del puente: 'Sería muy perjudicial que afectase a la temporada alta
- Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa
- Sin rastro del arma que acabó con la vida de José Antonio Otero en Cueves (Ribadesella): la Guardia Civil realiza desde ayer labores de búsqueda con drones