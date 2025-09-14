El drama de Lolita tras pagar a Hacienda: "Me dan ganas de pedirle los dos millones que me quitó"

No es oro todo lo que parece y si no que se lo pregunten a Lolita, quien ha contado el drama que tiene tras haber pagado a Hacienda: "Me dan ganas de pedirle los dos millones que me quitó".

La cantante y actriz, que compagina el teatro con los proyectos televisivos, estuvo en el programa de radio de Julia Otero en Onda Cero donde explicó que actualmente vive de alquiler. Y es que “me compré un piso y lo vendí para pagar a Hacienda cuando estaba el señor Montoro. Me dan ganas de pedirle los 2 millones que me quitó.”

Julia en la Onda

Lolita no ha parado de dar titulares en esta entrevista de Julia en la Onda, no teniendo problemas a la hora de hablar de su ideología política, señalando que cuando más mayor se hace, más de izquierdas es.