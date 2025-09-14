La importante decisión de futuro que ha tomado Kiko Rivera y que será un duro golpe para Irene Rosales: "Qué extraño que haya esperado a separarse"

Irene Rosales y Kiko Rivera se dejaban ver juntos hace unos días llevando a su hija Carlota al colegio en su primer día de clase demostrando cordialidad. A pesar de que hayan decidido tomar caminos separados para ellos lo más importante es el bienestar de sus hijas, así lo confesaban en sus redes sociales.

Además, la influencer ha confesado esta semana que Kiko sigue formando parte de su familia puesto que es el padre de sus hijas y advertía ante las cámaras que les vamos a seguir viendo juntos porque así lo van a hacer por ellas.

Ahora, ha sido Kiko Rivera quien ha asegurado que las imágenes junto a su exmujer no tienen nada de especial: "Es normal, ¿no?" y también ha confirmado que para él, Irene sigue formando parte de su familia a pesar de que hayan tomado la decisión de separarse: "Por supuesto que sí".

Al comentarle que su exmujer ha desvelado estos días ante las cámaras que va a seguir habiendo una cordialidad entre ellos por el bien de sus hijas, el dj ha confirmado que "por mi parte también". Sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja ha evitado desvelar cómo está llevando esta delicada situación.

Importante decisión

A pesar de la aparente normalidad que la pareja quiere transmitir de cara al público, entre bambalinas podría estar cociéndose algún sobresalto al menos, para Irene Rosales y es que, según contaron ayer en Fiesta, el DJ habría adquirido recientemente una propiedad valorada en cerca de medio millón de euros. Se trataría de un chalet unifamiliar con piscina, parcela y a solo 7 kilómetros de donde reside ahora su exmujer y sus dos hijas.

"Irene Rosales vive con sus hijas de alquiler, qué extraño que Kiko haya esperado a separarse de Irene para comprar una casa, huele a que no quería comprarse algo mientras estaba con ella por lo que pudiera pasar de cara a una separación", comentaron en plató.