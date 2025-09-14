Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La llamativa ausencia en la corrida de toros de Víctor Janeiro: "Un poquito intranquilo"

La llamativa ausencia en la corrida de toros de Víctor Janeiro: "Un poquito intranquilo"

María José Campanario fue la gran ausente este sábado en la corrida de su cuñado, Víctor Janeiro, en la plaza de toros de Ubrique. Sin embargo, a pesar de su ausencia, su marido, Jesulín de Ubrique, sí que quiso apoyar a su hermano en un día tan especial para él.

A pesar de la ausencia de su mujer en un día tan especial para toda la familia, Jesús Janeiro se mostró cercano con sus vecinos, deteniéndose a saludar y a charlar cariñosamente con ellos, mientras que subía por las gradas.

En la corrida, tampoco faltó la presencia incondicional de Beatriz Trapote, que se sentó junto a la mujer de Humberto Janeiro Jr., María del Pino y otras amigas. Carmen Bazán también quiso arropar a su hijo.

Las cámaras de Europa Press pudieron hablar con Jesulín de Ubrique y al preguntarle por su mujer, el torero desveló que están "estupendamente, fenomenal", restándole importancia a la ausencia de esta.

En cuanto a su hermano Víctor, desvelaba que se encontraba "bien, un poquito intranquilo porque la verdad es que cuando está tu hermano ahí delante de un toro, pues no es nada fácil... pero bueno, tenía confianza en él y yo creo que ha tenido mucha solvencia, él y todos los demás".

