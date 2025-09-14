Lucía Rivera destapa la faceta más desconocida de su padre, Cayetano Rivera, tras su altercado policial: "Sus pasos prohibidos"
La modelo desvela el lado oculto del torero
Lucía Rivera está saboreando uno de los momentos más especiales de su vida. La modelo lleva con total discreción su relación sentimental con Fernando Wagner, pero lo cierto es que no tiene reparo a la hora de hablar de él cuando se le pregunta por su historia de amor.
Esta semana, la joven atendía a los medios de comunicación y confesaba que su pareja y su madre, Blanca Romero, "se adoran" y desvelaba que "los dos son igual de cañeros", algo que "me encanta" porque puede disfrutar de ambos y de su maravillosa relación.
Además, Lucía fue preguntada por su padre y, por sorpresa, habló de una faceta completamente desconocida del torero, al parecer le gusta bailar: "Que sepáis que mi padre también baila, ¿eh? No tanto como mi madre, no tan bien, imposible, pero baila, tiene sus pasos prohibidos".
Altercado policial
Por último, la joven evitó desvelar cómo se encuentra el diestro tras el polémica episodio que vivió en la capital madrileña al inicio del verano por el que acabó detenido.
- Adiós a Rosa en Pasapalabra tras fallar en la silla azul
- El ganadero hallado muerto en Cueves (Ribadesella) presentaba un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de seis horas
- Crisis laboral en Avilés: Windar anuncia por sorpresa el despido de cerca de 70 trabajadores
- El alcalde de Ribadesella lamenta haberse enterado 'por la prensa' del nuevo retraso de las obras del puente: 'Sería muy perjudicial que afectase a la temporada alta
- Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa
- Sin rastro del arma que acabó con la vida de José Antonio Otero en Cueves (Ribadesella): la Guardia Civil realiza desde ayer labores de búsqueda con drones