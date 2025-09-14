Lucía Rivera destapa la faceta más desconocida de su padre, Cayetano Rivera, tras su altercado policial: "Sus pasos prohibidos"

Lucía Rivera está saboreando uno de los momentos más especiales de su vida. La modelo lleva con total discreción su relación sentimental con Fernando Wagner, pero lo cierto es que no tiene reparo a la hora de hablar de él cuando se le pregunta por su historia de amor.

Esta semana, la joven atendía a los medios de comunicación y confesaba que su pareja y su madre, Blanca Romero, "se adoran" y desvelaba que "los dos son igual de cañeros", algo que "me encanta" porque puede disfrutar de ambos y de su maravillosa relación.

Además, Lucía fue preguntada por su padre y, por sorpresa, habló de una faceta completamente desconocida del torero, al parecer le gusta bailar: "Que sepáis que mi padre también baila, ¿eh? No tanto como mi madre, no tan bien, imposible, pero baila, tiene sus pasos prohibidos".

Altercado policial

Por último, la joven evitó desvelar cómo se encuentra el diestro tras el polémica episodio que vivió en la capital madrileña al inicio del verano por el que acabó detenido.