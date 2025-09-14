Bertín Osborne se prepara para contar los secretos mejor guardados de su vida y su hija, Eugenia, advierte: "Hay que poner unos límites"
El presentador desataba la polémica tras su sonada portada en Hola, en compañía de su hijo en común con Gabriela Guillén
Después de la portada de la revista ¡HOLA! en la que veíamos a Bertín Osborne posando con el hijo en común que tiene con Gabriela Guillén muchas fueron las críticas que ha recibido el presentador... sin embargo, hizo caso omiso y dejó claro que lo había hecho para darle su lugar.
Esta semana, Eugenia Osborne se ha dejado ver ante los medios de comunicación y al preguntarle por cómo es su padre como abuelo, desvelaba que la relación que tiene este con sus nietos es "buenísima" porque "lo adoran y mi padre es un abuelo que se tira a la piscina con ellos a jugar, que los monta a caballo y que se los lleva a dar un paseo en coche".
En cuanto a la famosa portada de su padre con su hijo David, Eugenia quiso mostrarse implacable en su decisión asegurando que se trata de "algo súper personal" y por lo tanto se guardó su opinión ya que cree "hay que poner unos límites".
Más relajada, la modelo habló de la comunión de su hijo este verano, un acontecimiento que le hizo estar "muy contenta" a pesar de la ola de calor porque "era el momento en el que podíamos reunirnos todos, que era lo que me importaba, que estuviera mi familia por parte de madre, de padre, que mi padre estuviera".
Por último, ahora que está de moda escribir las memorias, a Eugenia le encantaría que su padre publicase las suyas ya que "ha tenido una vida superinteresante, con muchísimas anécdotas, con historias increíbles, pero de historia contemporánea, del mundo, con personajes como Chaves, Pablo Escobar, Frank Sinatra, historias que tiene que contar y que no se pueden quedar en el olvido".
