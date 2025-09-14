La polémica actitud de Carlo Costanzia después de que su madre se sincerase sobre su paso por la cárcel
La modelo ha publicado recientemente sus incendiarias memorias, en las que carga duramente contra algunos de los hombres que han pasado por su vida
Desde que las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma', se publicasen, su hijo Carlo permanece en silencio. Ni está ni se le espera... y por lo que ha dicho Alejandra Rubio esta semana en los platós de televisión no tiene pensado dar ninguna entrevista al respecto. Incluso ella le ha aconsejado mantenerse en silencio.
La situación en la que se encuentra el modelo es complicada. Por un lado no quiere fallar a su madre ahora que ha recuperado la relación con ella, pero por otra, su padre queda en muy mal lugar tras los relatos de la presentadora de televisión en su libro.
Teniendo en cuenta la buenísima relación que Carlo tiene con su padre, resulta extraño que no haya hablado públicamente de su opinión al respecto... de hecho, llama la atención que ni siquiera Costanzia padre haya roto su silencio para contestar a la modelo.
Aunque muchos colaboradores de televisión han asegurado que el novio de Alejandra Rubio estaría cebando una entrevista, lo cierto es que el joven cada vez que es preguntado por la prensa guarda silencio y evita desvelar qué opinión le merece las memorias de su madre.
- Adiós a Rosa en Pasapalabra tras fallar en la silla azul
- El ganadero hallado muerto en Cueves (Ribadesella) presentaba un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de seis horas
- Crisis laboral en Avilés: Windar anuncia por sorpresa el despido de cerca de 70 trabajadores
- El alcalde de Ribadesella lamenta haberse enterado 'por la prensa' del nuevo retraso de las obras del puente: 'Sería muy perjudicial que afectase a la temporada alta
- Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa
- Sin rastro del arma que acabó con la vida de José Antonio Otero en Cueves (Ribadesella): la Guardia Civil realiza desde ayer labores de búsqueda con drones