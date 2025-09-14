Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La polémica actitud de Carlo Costanzia después de que su madre se sincerase sobre su paso por la cárcel

La modelo ha publicado recientemente sus incendiarias memorias, en las que carga duramente contra algunos de los hombres que han pasado por su vida

La polémica actitud de Carlo Costanzia después de que su madre haya desvelado su duro su paso por la cárcel

La polémica actitud de Carlo Costanzia después de que su madre haya desvelado su duro su paso por la cárcel

Benito Domínguez

EP

Desde que las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma', se publicasen, su hijo Carlo permanece en silencio. Ni está ni se le espera... y por lo que ha dicho Alejandra Rubio esta semana en los platós de televisión no tiene pensado dar ninguna entrevista al respecto. Incluso ella le ha aconsejado mantenerse en silencio.

La situación en la que se encuentra el modelo es complicada. Por un lado no quiere fallar a su madre ahora que ha recuperado la relación con ella, pero por otra, su padre queda en muy mal lugar tras los relatos de la presentadora de televisión en su libro.

Teniendo en cuenta la buenísima relación que Carlo tiene con su padre, resulta extraño que no haya hablado públicamente de su opinión al respecto... de hecho, llama la atención que ni siquiera Costanzia padre haya roto su silencio para contestar a la modelo.

Aunque muchos colaboradores de televisión han asegurado que el novio de Alejandra Rubio estaría cebando una entrevista, lo cierto es que el joven cada vez que es preguntado por la prensa guarda silencio y evita desvelar qué opinión le merece las memorias de su madre.

