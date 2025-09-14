Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La polémica con María Pombo no cesa, esto es lo que opina otra conocida influencer: "Verdades como puños"

María Pombo se ha visto envuelta en una polémica que ni por asomo imaginaba cuando aseguró en sus redes sociales "no sois mejores porque os guste leer, creo que hay que empezar a superarlo". Una contestación que emitía tras haber recibido cientos de comentarios negativos tachándola de "inculta", "paleta" o "ignorante" por la ausencia de libros en la nueva estantería que ha puesto en su casa de Madrid.

La influencer, que no quiso ofender a nadie, solo quería dejar claro que hay gente a la que no le gusta leer y que eso no significa que no sean buenas o malas personas... pero enseguida su comentario se hizo viral y se creó una polémica que ni ella misma imaginaba.

Esta semana, la influencer reaparecía ante las cámaras y aseguraba que "Estoy muy acostumbrada a que mis palabras puedan llegar más lejos de los que yo me imagino, porque siempre siento que hablo como una comunidad muy pequeña, y luego me doy cuenta de que llega mucho más lejos de lo que yo pienso".

Sin pelos en la lengua, la Pombo dio la cara y dejó claro que esa afirmación que hizo en redes sociales se debía a una respuesta y se reafirmaba en que "leer no te hace mejor persona". Además, advirtió que "no voy a consentir las faltas de respeto".

Aunque han sido muchos los rostros conocidos que se han posicionado en su contra, también ha habido quien no ha tenido reparo en apoyarla públicamente, como Sara Baceiredo, quien ha confesado ante las cámaras que María "dice verdades como puños".

"Más revuelo genera todo"

Además, ha defendido que "si lo hubiese hecho Manolito Pérez no hubiese pasado eso. Al final es verdad que cuantos más seguidores, más alcance, más revuelo genera todo. Creo que es una cosa que piensa mucho la gente" y reconocía que "a María, pobre, le linchan por todo lo que dice y muchas veces dice verdad como puños".

