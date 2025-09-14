Sale a la luz lo que no se vio del esperado encuentro entre Anabel Pantoja y Lydia Lozano: el desafortunado comentario que soltó la influencer

Anabel Pantoja y David Rodríguez por fin respiran tranquilos. Y es que tal y como ha revelado este lunes el periodista Antonio Rossi en el estreno del nuevo programa de Joaquín Prat en las tardes de Telecinco, 'El tiempo justo', la jueza encargada de su investigación por un presunto delito de maltrato infantil, abierta tras el ingreso de su hija Alma el pasado enero durante 18 días en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, ha decidido sobreseer la causa.

Así, tras estudiar minuciosamente el caso durante varios meses, el Juzgado de Instrucción ha optado por archivarlo provisionalmente durante cinco años. En ese tiempo, la sobrina de Isabel Pantoja y su novio tendrán que poner a disposición de la jueza las pruebas médicas que se le realicen a la menor para garantizar que no existen secuelas relacionadas con los hechos que provocaron su hospitalización.

Una noticia de la que la pareja habría sido informada por su abogado y que han recibido con alivio a pesar de que su defensa les habría aconsejado abandonar Canarias debido a que el informe presentado por David para demostrar su inocencia -elaborado por diferentes médicos como neurólogos o pediatras de centros médicos de referencia como el Reina Sofía de Córdoba o el Vall d'Hebron de Barcelona- cuestiona directamente el diagnóstico del hospital de Gran Canaria que activó el protocolo por un presunto delito de maltrato infantil. "Si la va a evaluar un hospital al que han demandado y han tachado de negligente, lo más conveniente sería que dejaran Canarias y buscaran otro lugar" ha explicado el colaborador.

Nuevo frente abierto

Pero, a pesar de haber cerrado su capítulo personal más complicado, su vuelta a la televisión no será fácil. Tras anunciar que volvía a Telecinco para participar en Bailando con las estrellas, ahora, se ha filtrado lo que los micros no captaron de su esperado encuentro con Lydia Lozano en De Viernes. : "Joer, así de sopetón, sin anestesia. Toma", decía la influencer sin saber que su micrófono seguía abierto.