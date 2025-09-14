Sebastián Yatra, tajante al preguntarle por su relación con esta actriz española: "Yo lo amo"

"Yo a Seba lo amo, pero es que no... no hay nada, qué va", confesaba hace unos días Nona Cobo cuando le preguntaban por su relación sentimental con Sebastián Yatra, negando así los rumores que existen desde el pasado mes de abril sobre una posible historia de amor.

Pero... ¿y el artista qué dice? Nada, solo canta. Sebastián era preguntado esta semana al llegar a casa por su supuesta relación con Nona y, en vez de aclarar -como hizo ella ante las cámaras- qué tipo de vínculo existe, optó por cantar amablemente a la reportera.

Tan simpático estaba que no dudó en darle dos besos y preguntarle qué tal estaba. Eso sí, no quiso responder a la pregunta ni tampoco a qué le parece la felicidad con la que Aitana se muestra ante sus fans desde que comparte su vida con Plex.

Siempre tan discreto con su vida privada, el artista ni siquiera quiso explicar públicamente los motivos que le llevaron a romper su relación con Aitana... por lo que tampoco extraña que ahora no quiere hablar de su vínculo con Cobo.

Feliz y enamorada

Aitana ha comenzado septiembre retomando su agenda profesional en Sevilla, donde fue una de las grandes protagonistas de la gala "Latin Grammy: La música de Andalucía". Su regreso llega tras unas vacaciones románticas y familiares en Bali, un viaje en el que se dejó ver junto a Plex y que sirvió para confirmar públicamente su relación con el conocido youtuber. El ambiente relajado y las imágenes compartidas desde la isla han mostrado a la pareja en uno de sus momentos más felices, consolidando su historia ante sus seguidores.

Tras esas semanas idílicas, la presencia de la catalana en la alfombra roja sevillana reafirmó su estatus de estrella. La artista brilló con un espectacular vestido azul de Oscar de la Renta y estrenó nuevo look capilar, colocándose entre las más fotografiadas de la noche. Sin embargo, la gran pregunta era inevitable: ¿por qué Daniel Alonso no la acompañaba en un evento tan importante, cuando poco antes se les había visto juntos en Bali?