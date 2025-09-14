Shock en el mundo de la música después de que Lola Índigo haya anunciado su retirada: "Quería decirlo porque lo necesito, estoy agotada"

Desde que empezó su carrera musical, Lola índigo no ha dejado de cosechar éxitos. Tras probar suerte en el talent show de baila, Fama, la de Granada siguió cultivando su facetga artística en China y Los Ángeles aunque sin duda, ha sido la música la que le ha abierto las puertas del Olimpo artístico.

7 años intensos e imparables en los que la cantante se ha consolidado como una de las artistas urbanas del momento. Sin embargo, la intérprete ha sorprendido al anununciar su retirada de los escenarios, algo que ha dejado en shock a lu legión de fans.

Y es que la cantante ha comunicado que por carga de trabajo, parará temporalmente su faceta profesional. "Ahora voy a necesitar un tiempo para tomarme un descanso y os quiero mucho. Quería decirlo porque lo necesito y porque llevo siete años trabajando sin parar y estoy agotada mentalmente. Esto es el sueño de mi vida y para estar aquí como Dios manda necesito un break. Así que... gracias a todos los fans".

Esperemos que vuelvas pronto y con más fuerza 😊

Miriam Doblas nació en Madrid en la primavera de 1992, pero desde siempre fue criada en la localidad granadina de Huétor Tájar, de donde se siente natural.

Comenzó muy joven en el mundo artístico, destacando su faceta como bailarina y coreógrafa. Fue profesora de baile e incluso llegó a participar en algunos musicales. Como bailarina trabajó en China y Los Ángeles junto a artistas de renombre como Chris Brown, Miguel Bosé, Sweet California, Enrique Iglesias, Marta Sánchez y The Baseballs.

En 2010, participó en el talent Fama Revolution de Cuatro.

En marzo de 2018, Lola Índigo acudió a los Premios Dial celebrados en el Recinto Ferial de Tenerife, junto a algunos de sus compañeros de OT 2017.

Pero no fue hasta después de su paso por el concurso musical cuando consiguió cierta popularidad en España, ya con el nombre de Lola Índigo,[11] tras publicarse en julio de 2018 su primer sencillo, «Ya no quiero ná», que superó los nueve millones de reproducciones en Spotify, entró en la lista de los cincuenta temas más virales del mundo, y el videoclip acumula más de setenta millones de reproducciones en YouTube.[12][13] El tema fue definido como una mezcla de estilo trap, feminista y funk,[9] y se pone en escena con un cuerpo de baile que forma Mónica Peña, Saydi Lubanzadio, Laura Ruiz y Claudia Riera, todas ellas capitaneadas por Lola Índigo y salidas del programa Fama, ¡a bailar! 2018, excepto Laura Ruiz.[14]

Ese mismo año, formó parte del elenco de concursantes de la séptima edición de Tu cara me suena, en Antena 3,[15] quedando en cuarta posición.